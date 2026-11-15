Si tienes pensado utilizar tu automóvil este lunes 16 de noviembre, hay algo que debes considerar antes de salir: el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana no modifica el calendario del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Aunque muchas personas aprovecharán el día de descanso obligatorio para realizar compras, visitar familiares o salir de la ciudad, las restricciones vehiculares se mantienen como cualquier otro lunes. Por eso, revisar el engomado y la terminación de las placas puede evitarte una multa.

¿Qué autos no circulan el lunes 16 de noviembre en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario habitual del programa Hoy No Circula, este lunes deberán suspender su circulación los automóviles que tengan las siguientes características:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 o 6.

Holograma de verificación 1 o 2.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

Si tu vehículo reúne estas características, tendrás que dejarlo en casa durante el horario establecido, incluso si no tienes actividades laborales por el día festivo.

¿Qué autos sí pueden circular este lunes?

No todos los automóviles tienen que suspender sus traslados. Los vehículos con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin las restricciones habituales del programa.

También están exentos, bajo las condiciones correspondientes, los siguientes vehículos:

Taxis, que pueden circular de las 5:00 a las 10:00 horas.

Unidades de servicios urbanos, como ambulancias, vehículos de salud, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil.

Automóviles de transporte escolar y de personal.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el permiso, holograma o placa correspondiente.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Si vas a desplazarte por el Estado de México, considera que el programa no está limitado a la capital mexiquense. También opera en 18 municipios conurbados a la Ciudad de México:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco de Berriozábal. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca. La Paz. Naucalpan de Juárez. Nezahualcóyotl. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco.

Por ello, si tu recorrido incluye alguno de estos puntos, revisa las características de tu automóvil antes de salir.

Especial Consulta qué autos no circulan este lunes en CDMX y Edomex: revisa engomados, placas, hologramas, horarios y multas del plan Hoy No Circula por contaminación ambiental.

¿Cómo funciona el calendario semanal del Hoy No Circula?

Para que puedas organizar tus traslados durante los próximos días, este es el calendario habitual de restricciones en CDMX y Edomex:

Lunes: engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.

engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Martes: engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Miércoles: engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Jueves: engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Viernes: engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

El programa opera de lunes a sábado, de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué pasa si tengo un auto con placas de otro estado?

Los automovilistas que ingresan a la Ciudad de México o al Estado de México con placas de otras entidades también deben considerar las restricciones del Hoy No Circula.

De acuerdo con la información del programa, estos vehículos tienen prohibido circular de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas. Además, deben tomar en cuenta las restricciones correspondientes al día de la semana.