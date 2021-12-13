Vaticano se disculpa por dañar a la comunidad católica LGBTQ

Una oficina del Vaticano se disculpa por "causar dolor a toda la comunidad LGBTQ" al eliminar de su sitio en Internet un enlace a material de recursos de un grupo católico de defensa de los derechos de los homosexuales.

El sitio internet del Sínodo de los Obispos, que está organizando un proceso consultivo mundial de dos años antes de una importante reunión en Roma para el año 2023, emitió una disculpa y restauró el enlace durante el pasado fin de semana. Esto ocurre después de que recibió una serie de críticas en las redes sociales.

El enlace era a un seminario web de New Ways Ministry, un grupo con sede en Estados Unidos que atiende a los católicos LGBTQ que se sienten excluidos o marginados por la Iglesia Católica.

An apology from Thierry Bonaventura of @synod_va to us and to LGBTQ Catholics is an historic moment. We warmly accept the apology in the hopes LGBTQ Catholics will fully participate in the synodal process.



Full statement: https://t.co/ZIB8FRCaaO pic.twitter.com/JoKd191NfD — New Ways Ministry (@NewWaysMinistry) December 13, 2021

La Iglesia Católica enseña que los homosexuales deben ser tratados con respeto y que, aunque las tendencias homosexuales no son pecaminosas, las acciones homosexuales sí lo son.

Mensajes contradictorios de la Inglesia Católica hacia comunidad LGBTQ

El cambio del sitio web es la más reciente ocasión en la que el Vaticano ha enviado señales contradictorias sobre el papel que los gays católicos pueden tener en la Iglesia Católica.

#ForASynodalChurch - Newsletter n.11 is now available.

In this edition:

- Women and Sinodality

- 96 USG General Assembly

- LGBTQ communities and Sinodality

and much more

- https://t.co/7bxYK0qOmp#synod #listeningChurch #WalkingTogether pic.twitter.com/WflHL7FoLx — Thierry Bonaventura (@EcclesiaEU) December 12, 2021

Thierry Bonaventura, responsable de comunicaciones del sínodo, asumió la responsabilidad personal de la eliminación de los enlaces, asegurando en la página web del sínodo que se debió a "razones de procedimiento interno", sin ofrecer mayores detalles.

Thierry Bonaventura, Sínodo de los Obispos, señaló que "Esto causó dolor a toda la comunidad LGBTQ, que una vez más se sintió excluida. Siento que debo pedir disculpas a todas las personas LGBTQ y a los miembros del Ministerio de Nuevos Caminos por el dolor causado".

El director ejecutivo de New Ways Ministry, Francis De Bernardo, señaló que el sitio web del Vaticano eliminó el enlace a principios de este mes y lo mantuvo desactivado durante una semana.