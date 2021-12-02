Qatar promete seguridad a comunidad LGTBIQ que asista al Mundial

Nasser Al-Khater, el presidente del comité organizador del Mundial de futbol 2022 que se llevará a cabo en Qatar, aseguró que los miembros de la comunidad LGTBIQ+ podrán viajar al país para disfrutar de los partidos.

A pesar de la luz verde por parte de Qatar, Nasser Al-Khater dijo que la condición será que las demostraciones de afecto públicas no estarán permitidas, explicó durante una entrevista para medios internacionales el presidente del comité organizacional del Mundial de Qatar 2022

Además, pidió que los aficionados guardaran respeto durante los eventos debido a que los países de la región tienen creencias conservadoras.

Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán, así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea.

El presidente recalcó que todos en Qatar estarán a salvo sin importar su orientación sexual o la cultura a la que pertenezcan.

Añadió que quienes asistan, podrán realizar lo que cualquier otro ser humano haría en otro país.

Vendrán a Qatar como aficionados y asistentes a un torneo de fútbol y podrán hacer lo que haría cualquier otro ser humano.

¿Qué pasará con los jugadores homosexuales en el Mundial de Qatar?

Recientemente, el australiano Josh Cavallo declaró que tenía miedo de jugar en el Mundial de Qatar el año entrante, pues es el primer futbolista en declararse homosexual.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del jugador australiano, el representante de Qatar dijo que el lateral izquierdo es bienvenido.

|Instagram: @joshua.cavallo

De igual forma, le extendió una cordial invitación para conocer el país antes de que el Mundial tenga lugar el próximo año.

Según dijo el presidente del comité organizador del Mundial, nadie en Qatar será amenazado y la idea de que el país es peligroso solo son acusaciones. Esto incluye, de acuerdo a sus declaraciones, a la comunidad LGTBIQ+.

Qatar y algunas de sus leyes restrictivas para el Mundial de 2022

Luego de que se anunció que Qatar sería el primer país de Medio Oriente en recibir un Mundial de fútbol, las dudas sobre la seguridad de ciertos sectores de los aficionados crecieron.

Algunas de las preocupaciones por parte de los interesados a asistir giraron en torno a las leyes que prohíben beber bebidas alcohólicas en público, así como las que castigan a la comunidad LGTBIQ+.

Luego de estas declaraciones por parte de Qatar, una parte de la afición puede estar más tranquila. Sin embargo, respecto al alcohol no se ha pronunciado nada.