Vendió terreno en zona de conservación en Xochimilco en más de 350 mil pesos; lo vinculan a proceso por fraude

¡Por fraude! La presunta venta ilegal de un terreno en una zona de conservación de Xochimilco, en la Ciudad de México ( CDMX ), llevó a un hombre ante el juez, quien fue vinculado a proceso y le impuso prisión preventiva.

Vendió un terreno en una zona de conservación en Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Pedro “N”, investigado por su probable participación en delitos contra el ambiente y fraude, tras presuntamente vender un terreno localizado dentro de un área natural protegida.

La acción fue resultado de un trabajo coordinado con el Gobierno capitalino, a través del Gabinete de Suelo Verde, y con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ), con el objetivo de proteger, recuperar y preservar zonas de alto valor ambiental.

Pedro “N” detenido por vender terreno en zona de conservación en Xochimilco|Especial

En diciembre de 2025 la Sedema detectó una construcción ilegal en un predio conocido como “Cuzco”, situado dentro de una zona de conservación ecológica en la alcaldía Xochimilco.

Al tratarse de un área donde la venta y edificación están expresamente prohibidas, la autoridad ambiental procedió a la demolición del inmueble.

Fraude en zona de conservación

Durante las indagatorias, la persona que habitaba la construcción señaló que el 17 de septiembre de 2023 adquirió el terreno por una cantidad superior a los 350 mil pesos, mediante un contrato de compraventa con Pedro “N”.

Según su testimonio, el ahora imputado le habría asegurado que el predio contaba con los permisos necesarios para realizar construcciones, lo cual resultó ser falso.

Con estos elementos, la FGJCDMX inició una carpeta de investigación, estableció la probable responsabilidad del señalado y solicitó a un juez de control una orden de aprehensión.

El mandato judicial fue cumplimentado el pasado 8 de enero de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron a Pedro “N” en la alcaldía Xochimilco.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso a Pedro "N". El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.