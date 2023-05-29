Venecia amanece con sus canales de agua ¡de color verde!

El agua en los canales de Venecia causó inquietud a los lugareños y visitantes, pues este domingo 28 de mayo de 2023 obtuvo un peculiar color verde. El líquido pudo ser visto en esta tonalidad en el canal principal de la ciudad de Italia, a la altura del puente de Rialto.

El presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, aseveró que el cambio en el color del agua fue reportado por los residentes durante las primeras horas de ayer domingo. Agregó que técnicos de la Agencia Regional de Protección Ambiental tomaron muestras del agua coloreada y realizarán análisis. Explicó que el colorante parece ser usado en inspecciones de agua y espeleología y lamentó que Venecia sea objeto para este tipo de acciones.

Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte del Canal Grande e della laguna a #Venezia: prelievi e assistenza tecnica da parte dei #vigilidelfuoco agli operatori dell’@arpaveneto che stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua#28maggio pic.twitter.com/vgmUeRthKK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

“Desafortunadamente, Venecia se han convertido en el escenario para acciones que se pasan de la raya: se necesitan respuestas adecuadas y fuertes”, sentenció Zaia en su cuenta de Twitter.

Las autoridades locales han señalado que el líquido coloreado no es tóxico y no representa peligro alguno para la población.

Este incidente recuerda protestas de grupos ambientalistas que han pintado monumentos y que en el pasado fin de semana usaron carbón vegetal para pintar de color negro el agua de la Fuente de Trevi en Roma, Italia, con el fin de pedir un cese a los subsidios públicos a los combustibles fósiles.

I tecnici ARPAV hanno prelevato l'acqua colorata effettuando dalla tarda mattina le prime analisi. Il liquido verde sembra essere un composto organico colorante utilizzato per ispezioni idriche o in speleologia. — Luca Zaia (@zaiapresidente) May 29, 2023

¿En qué otras ocasiones han pintado las aguas de Venecia?

El 19 de junio de 1968, Nicolás García Uriburu, un artista argentino, pintó las aguas del Gran Canal de Venecia con el fin de hacer un llamado sobre la importancia de la ecología. Este acto lo realizó durante la 34 Bienal de Venecia, a la cual él no fue invitado.

En esa ocasión, el artista subió a una góndola en compañía de Blanca, su esposa, y a las 6 de la mañana comenzaron a agregar al agua del canal una sustancia fluorescente inocua, usada por científicos de la NASA cuando amerizaban las naves espaciales.

Después de unos minutos, los Carabineros, es decir, la policía de Italia, sonó los altavoces y se acercó donde estaba García Uriburu, quien a pesar de la llegada de los agentes del orden, siguió agregando el tinte. El artista pasó 12 horas detenido en Milán.

Aún ninguna organización o persona se ha atribuido la responsabilidad del agua de color verde en Venecia este 2023. Las autoridades ya revisan las cámaras de vigilancia para averiguar quién pudo ser el autor de arrojar este tinte. El prefecto de Venecia convocó una reunión de emergencia de las fuerzas policiales para investigar lo sucedido, informó la agencia de noticias Ansa.

