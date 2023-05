Desfile causa polémica por recordar a mujeres desaparecidas en México, ¡Por el amor a Dior!

El pasado 20 de mayo se llevó a cabo en México el desfile Crucero 2024 de la marca de lujo Dior, este dejó varias polémicas en su afán de promover el feminismo. ¿Será prudente aceptar su discurso?

El sábado pasado, la Ciudad de México recibió con los brazos abiertos a la italiana Maria Grazia Chiuri, diseñadora de Dior, la exclusiva marca de ropa, bolsos y un largo etcétera, ya que presentó su nueva colección Crucero 2024.

Este tipo de propuestas, llamadas también Resort, son realizadas por las marcas de lujo entre las temporadas de otoño-invierno y primavera-verano, con la intención de venderse a fin de año, cuando las clases altas, A.K.A. los fifís de Europa, salen de vacaciones a lugares calurosos, para huír del friazo que hace en sus países.

La inspiración para la nueva entrega de Dior fue México, ya que quería “rendir homenaje al vasto y rico Patrimonio Cultural” de nuestro país, según declaró la casa de modas. Y por supuesto, no podían faltar algunos guiños a Frida Kahlo a través de pedrería, encajes o moldes de las prendas.

Hasta aquí, casi todo bien. Porque, ¿no está ya muy choteada la pobre Frida como símbolo de la mujer mexicana? ¡Como si no hubiera otras grandes figuras que han aportado tanto a nuestra sociedad!

¿Acaso referirla, no sería exaltar conductas de codependencia y baja autoestima de una mujer cuya vida fue tan sufrida por el rechazo y maltrato de un hombre?

¡Todo lo contrario a lo que los mensajes de empoderamiento femenino comparten hoy en día!

Y no solo eso, ya que, para cerrar el desfile llevado a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, modelos recorrieron, al son de Canción sin miedo de Vivir Quintana, la pasarela con unos vestidos, que lejos de ser transgresores, resultan ofensivos y no van más allá del sensacionalismo.

Vestidos blancos, con bordados en hilo rojo. Uno diciendo Run for your life, o sea, “Corre por tu vida”, y al centro, un par de pies con zapatos rojos. Otro, con palabras ofensivas, que comúnmente se usan para violentar a las mujeres.

Como si no fuera suficiente cargar con los cientos de casos de agresiones contra las mujeres en México, ahora debemos hasta aplaudir la irrupción de Dior en temas sociales.

Me pregunto, ¿por qué no tundieron a la casa francesa tal como lo hicieron con una marca mexicana de tenis, que con motivos de la marcha feminista del 2021, sacó a la venta una línea de calzado con frases que aludían a las pintas que las mujeres hacen utilizando los colores verde y morado?

Pues ambas han tomado como pretexto “el arte de la moda” para inmiscuirse en temas delicados.

¿Hasta dónde llegaremos con esta manía de exaltar lo extranjero y someternos a ello con los ojos cerrados, aunque eso signifique desvirtuar nuestras raíces?

No olvidemos que lejos de la expresión artística que pueda reflejarse, o no, en los diseños textiles de Dior, no deja de ser negocio, y uno tan exclusivo, que no cualquiera puede darse el lujo de acceder a él.

Encaremos el discurso de la preocupación falsa, y sacrifiquemos esa satisfacción de “pertenencia y estatus” al adquirir alguna marca o producto que lucre con el dolor y la desgracia.

Y que conste que no se trata de una opinión con tintes comunistas ni pretendo derrocar al capitalismo, simplemente es importante comprar y admirar a conciencia.