Venezuela recupera la energía eléctrica tras mega apagón de luz

Caracas y otros estados de Venezuela recuperaron el servicio eléctrico después de un apagón de luz generalizado que se registró durante la madrugada de este viernes y que las autoridades atribuyeron a un “ataque” al sistema.

“Recibimos un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, específicamente en El Guri”, aseguró Néstor Reverol, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios de Energía Eléctrica de Venezuela, y agregó que el ataque fue a la zona de la que gran parte del país depende para tener energía eléctrica.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva indicó que los empleados de la estatal eléctrica trabajaban para recuperar el servicio de luz, que horas después pudieron resolver paulatinamente.

MARACAIBO APAGADA



La claridad que aprecian se debe a 3 cosas, la luna, las plantas eléctricas (pocas de ellas) y la excelente cámara del teléfono. Una vista de #Maracaibo desde oeste hacia el este.#Venezuela #zulia #SinLuz #apagon pic.twitter.com/qm3fccBlJe — Lenin Danieri D (@LDanieri) December 17, 2021

De acuerdo con la agencia Reuters, la capital de Venezuela y 15 de los 23 estados del país se quedaron sin energía eléctrica, la cual recuperaron de manera paulatina durante la mañana de este viernes.

En Caracas y al menos 13 estados ya hay luz, sin embargo las regiones de Táchira y Trujillo, en el oeste de la nación caribeña aún no se recuperan del mega apagón masivo indicaron las autoridades y explicaron que siguen trabajando en ello.

Venezuela se queda sin luz por apagón masivo

Venezuela vivió una falla eléctrica que dejó sin luz a Caracas y a otros 15 estados durante un tiempo de entre dos y ocho horas en la madrugada de este viernes.

A través de redes sociales, los venezolanos reportaron cuando se quedaron el apagón masivo que inició alrededor de las 2:00 de la mañana, y hasta las 5:00 horas algunos estados comenzaron a recuperar la luz.

Será que esta gente nos cree ignorantes o estúpidos?



Una vez más, alegan q fue un "ataque al sistema eléctrico nacional" cuando es de conocimiento público, q la obsolescencia y falta de inversión en las diferentes subestaciones del país, ha provocado todo este desastre. #apagon — M@rtínez (@JulioLMartinezM) December 17, 2021

Por su parte, el observatorio internacional de Internet NetBlocks indicó que a las 2:30 a.m., la falla de escala nacional impactó la conectividad, llevándola a un 32 por ciento de sus niveles normales.

“Nuevamente quienes se ensañaron en el 2019, arremeten contra nuestro pueblo, sobre todo en estas fiestas decembrina”, aseguró Reverol.

Cabe recordar que en 2019, Venezuela sufrió un apagón que dejó a gran parte del país sin luz durante varios días.