VIDEO: Coches se incendian solos en Venezuela por la mala calidad de la gasolina

Ciudadanos y políticos de Venezuela acusan que varios coches se han incendiado solos debido a la mala calidad de la gasolina que distribuye PDVSA, incluso en redes sociales han compartido algunos videos de vehículos consumidos por las llamas.

La Voz de América (VOA) informó que tan solo el lunes se reportaron tres autos incendiados presuntamente por fallas en sus bombas de gasolina, con ello suman 14 los carros quemados por esta razón, en lo que va del año.

¿Por qué se están incendiando los coches en Venezuela?

Desde hace dos semanas, los habitantes de Zulia reportaron averías en las bombas de gasolina y sus baterías, acusando a la “contaminación del combustible” en las gasolineras de Venezuela.

#Zulia | Tres vehículos se incendiaron este #24Abr en #Maracaibo por el recalentamiento de la pila de la gasolina. En el video se muestra uno de los casos ocurridos en el sector Grano de Oro - vía @natalyaav



Video: Cortesía pic.twitter.com/SmS7wJovSU — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 24, 2023

Varios mecanicos en toda la región coincidieron en reportar las mismas fallas, la mayoría de los vehículos que revisaron presentaban los mismos daños: imposibilidad para acelerarlos o encenderlos, un ahogo o mal funcionamiento del motor después de llenar el tanque, y, a veces, con olor nauseabundo a combustible en sus interiores.

VOA contactó a un mecánico de la ciudad, quien detalló que tan solo abril ha cambiado más de 30 bombas de gasolina, un servicio que realizaba menos de cinco veces al mes.

Videos de autos incendiados en Venezuela

En redes sociales y medios de comunicación locales circularon videos y fotografías de varios coches de diferentes marcas y años de fabricación dañados y algunos hasta incendiados.

Las imágenes de vehículos descompuestos a media calle o ardiendo en llamas se volvieron frecuentes en Venezuela; no obstante la alerta escaló cuando tres vehículos se incineraron por completo, presuntamente por el recalentamiento de la bomba de gasolina o la batería.

#26Abr| Reportan diversos incendios de vehículos en estado Zulia, Venezuela. Se ha reportado que han ardido al menos 3 vehículos, en la entidad, situación que han achacado a la mala calidad de la gasolina que la Administración de Nicolás Maduro estaría suministrando



📹: Cortesía pic.twitter.com/vdE2A0Yx23 — Venezuela Awareness (@VenezuelaAF) April 27, 2023

La propia alcaldía de Marabina confirmó el incendio de los tres autos y compartió algunas medidas para que los ciudadanos estén prevenidos en caso de que ocurra un incendio en su coche.

“Apartarse del canal rápido, bajar a todos los ocupantes, desconectar la batería del vehículo, llevar siempre un extintor y utilizarlo a la base de la llama”, recomendó.

Innumerables son las denuncias que llegan sobre la mala calidad de la gasolina en Venezuela, ocasionando el recalentamiento de la pila, lo que está generando incendios de vehículos todos los días, según indican los denunciantes.... pic.twitter.com/uwErhcv9xa — lichiduran (@lalogitud2) April 21, 2023

El gobierno de Nicolás Maduro ha tenido inconvenientes en años recientes para refinar la gasolina, que suele escasear en regiones del interior. Culpa por ello a lo que denomina como un “bloqueo” de sus operaciones financieras y petroleras por las sanciones económicas de Estados Unidos, desde 2019.

Mala calidad de gasolina provoca averías e incendios de autos en Venezuela https://t.co/rB9Dkpp2J6 pic.twitter.com/AYxxyBDx9L — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 26, 2023

#23Jul #JuegosOlimpicos

Asi las cosas en Venezuela



Caracas - Las Mercedes



No es "mala leche"... es "mala gasolina"pic.twitter.com/wsFXYHQAuI — 2radl0 ™ (@2radl01) July 23, 2021

Con información de la Voz de América