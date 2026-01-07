Venezuela envió oro a Suiza por más de 5 mmdd bajo el régimen de Maduro

Venezuela transportó oro por un valor cercano a 4.14 mil millones de francos suizos, equivalentes a 5 mil 200 millones de dólares, hacia Suiza durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro , de acuerdo con datos de aduanas revisados por la agencia internacional de noticias, Reuters .

Los envíos se realizaron entre 2013 y 2016, periodo en el que Maduro consolidó su poder tras asumir la presidencia de Venezuela. La información, basada en registros comerciales suizos, muestra que el país sudamericano trasladó decenas de toneladas de oro a uno de los principales centros mundiales del comercio del metal precioso.

El flujo de oro hacia Suiza se redujo de forma drástica a partir de 2017, coincidiendo con el endurecimiento de sanciones internacionales contra el régimen venezolano y la adopción de medidas restrictivas por parte de autoridades suizas.

¿Cuánto oro fue enviado a Suiza desde Venezuela?

Según el análisis de Reuters , Venezuela exportó alrededor de más de 113 mil kilos de oro a Suiza entre 2013 y 2016. El metal provenía principalmente de las reservas del Banco Central de Venezuela , en un contexto de creciente presión económica y escasez de divisas.

Durante esos años, el oro se convirtió en una de las principales fuentes de liquidez del régimen venezolano, en medio del deterioro de la producción petrolera y el acceso limitado a los mercados financieros internacionales.

El papel de Suiza en el comercio de oro venezolano

Suiza es uno de los mayores centros mundiales de refinación y comercialización de oro, por lo que ha sido un destino clave para exportaciones de este metal desde América Latina, África y Asia.

Sin embargo, desde 2017 y hasta 2025, los datos aduanales no registran nuevas exportaciones de oro de Venezuela hacia Suiza , lo que coincide con la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea y su adopción formal por el gobierno suizo .

¿Por qué Venezuela envió tanto oro al extranjero?

Durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro , Venezuela comenzó a usar el oro de sus reservas como una vía para obtener dinero en medio del deterioro económico y la caída de ingresos petroleros, según el análisis de Reuters .

Ante la falta de acceso a financiamiento internacional y el aumento de presiones externas, el gobierno recurrió a la venta y traslado de oro al extranjero como una forma de mantener liquidez y cubrir necesidades inmediatas del Estado.

Los envíos a Suiza se concentraron en ese periodo inicial y se frenaron a partir de 2017, cuando comenzaron a endurecerse las sanciones internacionales contra el régimen venezolano y se cerraron varias rutas financieras utilizadas hasta entonces.