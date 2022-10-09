La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo 9 de octubre que por lo menos 25 personas murieron y otras 52 están desaparecidas por la crecida de ríos, en lo que llamó una tragedia ocurrida en Las Tejerías, una región al suroeste de Caracas.

Debido a las fuertes lluvias, aumentó el caudal de cinco quebradas o pequeños ríos en la zona de Las Tejerías, en el estado Aragua, a unos 67 kilómetros al suroeste de la capital de Venezuela, dijo Rodríguez.

Las aguas arrastraron el sábado por la noche grandes troncos de árboles, raíces y material desde la montañas cercanas al poblado, dañando comercios y también cultivos de campesinos, agregó la funcionaria desde una empantanada calle de Las Tejerías.

No ofreció cifra de heridos y dijo que la prioridad de las autoridades era dar con los desaparecidos y tapiados bajo el lodo y rocas en distintos puntos del poblado. Agregó que miembros de los cuerpos de rescate y militares revisaban también las orillas de los ríos en busca de sobrevivientes.

"Hemos perdido niños, niñas, también. Todo muy lamentable (...) Es una tragedia lo que ha ocurrido en el casco central de Las Tejerías", dijo la vicepresidenta de Venezuela.

#ULTIMAHORA terrible situación se vivió anoche en #Tejerias producto de las torrenciales lluvias. Les pido que seamos solidarios con nuestra gente. #Solidaridad pic.twitter.com/CYkTRuzX8a — EL FOTÓGRAFO (@angelgodoy3) October 9, 2022

Agregó que el mandatario de Venezuela va a decretar la zona como zona de tragedia y ya ha decretado tres días de duelo.

"Comerciantes que perdieron, fueron absolutamente tapiadas sus instalaciones, sus locales comerciales, también personas campesinos que perdieron sus cosechas", dijo la funcionaria sobre las consecuencias de la crecida de ríos en Las Tejerías.

Imágenes de la televisora estatal mostraron calles enlodadas con restos de grandes rocas y troncos en las vías.

Rodríguez señaló que la crecida de los ríos fue tan fuerte que arrastró las bombas sumergibles que alimentan el sistema de agua potable de Las Tejerías.

Indicó que las lluvias también han provocado daños, como derrumbes en avenidas y calles, en las últimas horas en otros tres estados del centro occidente de Venezuela, pero sin víctimas.

Las autoridades han alertado sobre las fuertes lluvias de las últimas semanas debido al paso de ondas tropicales, que han dejado hasta hoy e incluyendo las víctimas de Las Tejerías 43 muertos.