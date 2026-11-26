Después de que un adulto mayor volviera de una cita médica en Estados Unidos, una mujer se aprovechó de él para robarle sus pertenencias en Tijuana, Baja California.

Así ocurrió el robo al adulto mayor tras cruzar la garita de San Ysidro

El hombre cruzó la garita de San Ysidro después de su consulta y tenía dificultades para caminar, por lo que una mujer de alrededor de 45 años de edad le ofreció llevarlo a su casa en auto. No obstante, cuando el adulto mayor se bajó del auto, la mujer aceleró el vehículo y huyó con sus bolsas, documentos y objetos personales como el teléfono celular.

El robo quedó captado por una cámara de vigilancia. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de la presunta responsable.

Piden reforzar la seguridad para adultos mayores en Tijuana

Ante estos hechos, ciudadanos hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para que refuerce y revise los reportes de este tipo de robos, además de establecer medidas para evitar que más personas, particularmente adultos mayores, sean víctimas de quienes aprovechan su vulnerabilidad.