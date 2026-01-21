Parques industriales en Tijuana se vacían: naves sin rentar y empleos en riesgo en la frontera

Lo que durante años fue un imán para la inversión industrial en la frontera norte de México , hoy muestra señales claras de desgaste. En Tijuana, Baja California, parques industriales que antes operaban a su máxima capacidad ahora tienen naves vacías, menos empresas interesadas en instalarse y una creciente preocupación por la pérdida de empleos.

En la zona de Mesa de Otay, uno de los principales polos industriales de Baja California, los letreros de “se renta” se han vuelto comunes. Donde antes había lista de espera para ocupar una nave, hoy hay espacios disponibles y otros más que comienzan a desocuparse.

“Hay desocupadas casi arriba del 10 por ciento de las naves industriales. Hay naves que no encuentran quién las rente. Es muy grave porque una nave ocupada son empleos. Sí, y aquí en el parque industrial hemos tenido más de 80 mil personas ocupadas”, explicó José Luis Contreras, presidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay, Baja California.

Incertidumbre frena nuevas inversiones en parques industriales de Tijuana

La falta de certidumbre es uno de los factores que más preocupa al sector industrial. Empresarios advierten que las decisiones de inversión se han frenado ante un entorno que perciben como poco claro.

“Veo que hay políticas duras, que hay un endurecimiento para los propios contribuyentes en México, para las empresas y para el inversionista y para el sector privado en general”, señaló Martín Montejo, gerente de planta maquiladora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELECTROCUTAN Y GOLPEAN A PERIODISTA EN TIJUANA POR CUBRIR UN CRIMEN EN PLAZA SENDERO

A esta percepción se suma la preocupación por el estado de derecho y el rumbo de las políticas comerciales, tanto internas como con Estados Unidos.

“Es la incertidumbre, como ya se ha mencionado reiteradamente. Si algo se requiere para poder generar inversión es la certidumbre de que las cosas van bien. Hay incertidumbre en cuanto a política comercial, tanto en Estados Unidos como también en la política interior. Hay incertidumbre en cuanto al Estado de Derecho, porque se ha roto”, agregó José Luis Contreras.

La maquila en crisis en #Tijuana...



La frontera ya no es tan atractiva para la inversión. En la Mesa de Otay, más del 10% de las naves industriales están desocupadas y el sector manufacturero registra 11 mil empleos menos.



Empresarios advierten que la incertidumbre y la falta… pic.twitter.com/LXKGJywKbl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Menos trabajadores y naves desocupadas en Tijuana

Las cifras oficiales confirman el impacto. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tijuana cerró el año con 11 mil trabajadores menos registrados en el sector manufacturero.

Para quienes invirtieron en infraestructura industrial, el escenario es preocupante. Muchos apostaron por la llegada de grandes empresas que nunca se concretó.

“Nos quedamos esperando y muchos empresarios dedicados a los parques industriales hicieron las inversiones esperando que llegaran las empresas grandes a instalarse y vemos las naves desocupadas y otras que se empiezan a desocupar”, detalló Álvaro Montaño, vicepresidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay.

Hoy, la maquila en la frontera enfrenta una crisis que no se veía desde hace décadas. La razón, coinciden empresarios, es clara: la inversión se detiene cuando no hay confianza para arriesgar el capital.

