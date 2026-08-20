El recreo cambia de juego: Veracruz prohibirá celulares a maestros y alumnos de educación básica

La próxima regla en las escuelas de Veracruz: prohibirán celulares a los estudiantes y maestros desde preescolar hasta secundaria, aunque habrá una excepción.

¿En qué escuelas de Veracruz ya no podrán llevar celulares?

La gobernadora Rocío Nahle García anunció que próximamente se emitirá una normativa para impedir que estudiantes de kínder, primaria y secundaria lleven celulares y otros dispositivos electrónicos a las escuelas.

La medida será aplicada por los docentes, quienes tendrán la tarea de supervisar que los alumnos cumplan con la nueva disposición.

“En el recreo queremos que jueguen, que convivan, que hagan deporte, que corran”, explicó Nahle durante la entrega de mobiliario y útiles escolares en la sierra de Zongolica.

¿Qué pasará con las telesecundarias?

No todos los estudiantes quedarán bajo la misma regla. Las telesecundarias estarán exentas, debido a que en estos planteles las tabletas electrónicas forman parte de las herramientas utilizadas para tomar clases y realizar actividades escolares.

La intención, explicó la gobernadora, es evitar que los dispositivos se conviertan en una distracción durante las clases o en los momentos de convivencia.

Veracruz quiere que los alumnos vuelvan a jugar en el recreo

Más allá de las aulas, la propuesta busca cambiar lo que ocurre durante el recreo. La apuesta es que los estudiantes dejen por un momento las pantallas y vuelvan a convivir cara a cara.

Nahle pidió a madres y padres de familia apoyar la medida y evitar que sus hijos lleven celulares a los planteles.

La normativa todavía será presentada oficialmente, por lo que falta conocer cómo se aplicará la prohibición y qué ocurrirá cuando un estudiante lleve un dispositivo a la escuela.

¿Cuándo entrará en vigor la prohibición de celulares en Veracruz?

Por ahora, la prohibición todavía no entra en vigor. El gobierno estatal adelantó que próximamente dará a conocer la normativa con los detalles de la medida.

El anuncio ocurrió durante una gira por la sierra de Zongolica, donde este 19 de agosto comenzó la entrega de mochilas y útiles escolares en 16 municipios.

Samuel García también pone sobre la mesa el uso de celulares

El debate no se limita a Veracruz. En Nuevo León, el gobernador Samuel García también planteó la necesidad de discutir cuánto tiempo pasan niñas, niños y adolescentes frente a una pantalla.

“¿Cuánto tiempo dejamos expuestos a nuestros hijos e hijas frente a una pantalla?”, cuestionó.

¿Cuánto tiempo dejamos expuestos a nuestros hijos e hijas frente a una pantalla?



Esta preocupación que hoy vivimos miles de padres de familia en Nuevo León es un tema en el que países como Francia, Noruega e Inglaterra ya han implementado normas para limitar el uso de… pic.twitter.com/Lu1s0ca37C — Samuel García (@samuel_garcias) August 19, 2026

El mandatario señaló que países como Francia, Noruega e Inglaterra ya han establecido medidas para limitar el uso de dispositivos digitales dentro de las escuelas.

García propuso abrir la conversación con madres y padres de familia en Nuevo León para analizar cómo estas herramientas pueden utilizarse a favor de la educación sin afectar el desarrollo de los estudiantes.

