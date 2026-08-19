¿Tu auto tiene engomado amarillo? Esta es la fecha límite para verificar en CDMX y Edomex; costos y requisitos

Evita las multas. Si conduces un vehículo con engomado amarillo o con terminación de placas 5 y 6 en la Ciudad de México o el Estado de México, el calendario de verificación marca el cierre del periodo para estas unidades, pero ¿cuándo es la fecha límite?

Antes de acudir al verificentro, es indispensable verificar que cumplas con todos los requisitos y papeles en regla para realizar este trámite en CDMX y en Edomex.

¿Cuándo es la fecha límite para verificar los autos con engomado amarillo en CDMX?

¡Anótala en el calendario! La fecha límite para verificar los vehículos con engomado amarillo , terminación de placas 5 ó 6, será hasta el próximo lunes 31 de agosto en la Ciudad de México ( CDMX ) y el Estados de México ( Edomex ) .

¿Habrá un fecha extendida para verificar mi auto en CDMX?

No entres en pánico. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, reveló que la fecha extendida para la verificación de vehículos con engomado amarillo será el 15 de septiembre 2026; sin embargo, solo aplicará para los siguientes automóviles:



Rechazó técnico: Si llevaste tu auto a verificar durante su periodo regular y obtuviste un rechazo en los últimos 7 días naturales de agosto.

Si llevaste tu auto a verificar durante su periodo regular y obtuviste un rechazo en los últimos 7 días naturales de agosto. Accidente o reparación mayor: Autos que sufrieron un choque, accidente o reparación del motor que les impidió acudir al centro de verificación a tiempo.

Autos que sufrieron un choque, accidente o reparación del motor que les impidió acudir al centro de verificación a tiempo. Recuperación de robo: El automóvil fue robado durante los meses de julio o agosto y se recuperó posteriormente.

Calendario verificación vehicular en CDMX y Edomex|SEDEMA

Requisitos para verificar tu auto en CDMX y Edomex

Para verificar tu auto en la Ciudad de México, lo principal es que la unidad esté libre de multas, así como de adeudos de tenencia y refrendo; en caso de tenerlas, deberás pagarlas antes.

Una vez libre de deudas, deberás agendar una cita en el portal de Verificentros en CDMX; el día de tu cita deberás contar con los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de la última verificación o pago de multa extemporánea.

En caso de que tu auto sea nuevo, debes llevar la copia de la factura.

Costos de verificación vehicular en CDMX

¡A preparar la cartera! El costo de la verificación en la Ciudad de México y el Estado de México se ubica en los $745 pesos por vehículo , mientras que para los autos foráneos es de aproximadamente $630 pesos.

En caso de que tu automóvil sea rechazado, el segundo intento es totalmente gratuito.