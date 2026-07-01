Fechas de verificación vehicular en CDMX para segundo semestre de 2026

¡Atención, capitalinos! Si tienes un auto en la Ciudad de México, ya arrancó el periodo para realizar la verificación obligatoria correspondiente al segundo semestre de 2026. Para que no se te pasen las fechas, no gastes de más en multas extemporáneas y sepas exactamente qué documentos debes llevar al verificentro, aquí te decimos todo lo que necesitas saber para cumplir con el trámite de forma rápida y sin contratiempos.

Consulta la Gaceta Oficial del 01 de Julio de 2026



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¿Cuándo te toca verificar? Calendario por mes y placas para segundo semestre en CDMX

El orden en el que debes acudir al verificentro depende por completo del color de tu engomado o del último número de tus placas de circulación:



Julio y agosto: Autos con engomado Amarillo y terminación de placa 5 o 6 .

Autos con engomado y terminación de placa . Agosto y septiembre: Autos con engomado Rosa y terminación de placa 7 u 8 .

Autos con engomado y terminación de placa . Septiembre y octubre: Autos con engomado Rojo y terminación de placa 3 o 4 .

Autos con engomado y terminación de placa . Octubre y noviembre: Autos con engomado Verde y terminación de placa 1 o 2 .

Autos con engomado y terminación de placa . Noviembre y diciembre: Autos con engomado Azul y terminación de placa 9 o 0 .

Autos con engomado y terminación de placa . Placas con letras o sin número al final: Te corresponde verificar en el último bloque, es decir, en noviembre y diciembre junto con la terminación 9 o 0.

Te corresponde verificar en el último bloque, es decir, en noviembre y diciembre junto con la terminación 9 o 0. Autos nuevos o con placas recién cambiadas: Tienes un plazo de hasta 180 días naturales para hacer el trámite, contados a partir del día en que te expidieron tu tarjeta de circulación

¿Cuánto cuesta la verificación y cuándo es gratis?

Costo normal: El precio del trámite es el equivalente a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más el IVA. Esto aplica para obtener los hologramas "0", "1", "2" y el doble cero "00". Es decir, 738 pesos. Mientras que la multa por verificación extemporánea es de 2 mil 263 pesos.

Holograma "Exento" (Autos eléctricos e híbridos): Si tu coche está matriculado en la CDMX y califica como eléctrico o híbrido, este holograma se te entrega 100% gratis. Para autos foráneos que lo tramiten voluntariamente, el costo es de 4.8 veces la UMA más IVA.