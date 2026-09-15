¿Sigue el “Monrealato”? Verónica Díaz queda al frente de Morena rumbo a 2027

El primer choque rumbo a la gubernatura de Zacatecas en 2027 ocurrió dentro de Morena y no frente a sus adversarios políticos; la designación de Verónica del Carmen Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación colocó a la senadora con licencia en el centro de la sucesión zacatecana.

Aunque la coordinación todavía no constituye formalmente una candidatura, sí representa uno de los pasos centrales en el proceso interno de Morena para definir a quien competirá por la gubernatura.

“¡Fraude, fraude!”: el nombramiento en Zacatecas desata inconformidad

La definición no fue recibida con unidad absoluta como podría pensarse, pronto militantes morenistas protestaron contra la designación de Díaz Robles y lanzaron consignas de rechazo durante el proceso de definición.

Ariadna Montiel incluso pidió a José Narro Céspedes intervenir para llamar al orden entre sus compañeros:

"Les pedimos compañero José Narro si nos apoya pidiéndole a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio".

Previo a esto, organizaciones sociales habían cuestionado desde antes del nombramiento la posibilidad de que Díaz encabezara el proyecto de Morena y señalaron una presunta intención de mantener la influencia del grupo político de los Monreal.

Así, el mensaje que Morena tendrá que resolver en Zacatecas es doble: presentar a su nuevo liderazgo y, al mismo tiempo, contener las fracturas que dejó la decisión.

¡PREMIOS AL ESCÁNDALO! @PartidoMorenaMx inventa cargos para madrugar con candidatos rumbo a 2027



Lejos de investigar la controversia, el oficialismo premia a sus figuras cuestionadas e ignora las leyes electorales. Creando cargos internos para disfrazar campañas adelantadas, la… pic.twitter.com/CVy7UM5eHK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

¿Por qué Verónica Díaz está ligada a los Monreal?

Verónica Díaz estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, así como del diputado federal Ricardo Monreal y del senador Saúl Monreal.

Incluso Saúl Monreal planteó meses atrás que las reglas contra el nepotismo también deberían considerar el caso de su excuñada, argumentando que persiste una conexión familiar y política con el grupo gobernante. (

Díaz, por su parte, ha rechazado que su aspiración deba explicarse simplemente por su relación con los Monreal. En marzo de 2026 manifestó públicamente su intención de competir por la gubernatura y rechazó ser presentada únicamente como una candidata del gobernador David Monreal.

Presentamos a @verodiazrobles, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas. pic.twitter.com/g3DhdwfL6C — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

La trayectoria de Verónica Díaz

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas, y es licenciada en Administración de Empresas.

Su carrera comenzó en 2008 como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo. Posteriormente, entre 2010 y 2018, ocupó la Dirección de Difusión Interna del Senado de la República.

En 2018 llegó al Congreso de Zacatecas como diputada local. Un año después asumió la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en la entidad, posición que mantuvo hasta 2023.

En 2024 llegó al Senado de la República por Morena como representante de Zacatecas. Su perfil legislativo aparece actualmente con estatus de baja en el Sistema de Información Legislativa.

Morena inventa cargos para nombrar de manera adelantada a candidatos

El partido también nombró a Gino Segura como el abanderado en Quintana Roo, de la mano del Partido Verde, lo que dejó "chiflando en la lona" a Rafael Marín Mollinedo.

Mientras que para Baja California, eligieron a Julieta Ramírez, quien ha estado envuelta en escándalos, pero el INE y el Tribunal Electoral miran hacia otro lado, con Morena anunciando a sus acelerados.