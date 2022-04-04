Vicente Fernández gana en los Grammy 2022

Los Grammy 2022, realizados en MGMde Las Vegas, premiaron al cantante mexicano Vicente Fernández en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”, por su último álbum llamado “A mis 80’s”.

El álbum que fue lanzado en el 2020 fue reconocido por La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación por Mejor Regional Mexicano, superando a personalidades como Christian Nodal, Mon Laferte, Natalia LaFourcade y Aida Cuevas.

“A mis 80´s” cuenta con canciones como “Se me olvidó otra vez”, “La Barca”, “Cielo Rojo” y “Cuando me digas”, siendo este último en voz del Charro de Huentitán, Vicente Fernández, ante su fallecimiento el 12 de diciembre del año pasado.

Vicente Fernández obtuvo 14 nominaciones durante toda su carrera

Vicente Fernández obtuvo al menos 14 nominaciones a los premio Grammy, incluyendo la de este año. Mientras que en los Latin Grammy obtuvo 14 nominaciones con nueve estatuillas.

Este nuevo premio, se convierte en el cuarto Grammy de Vicente Fernández, pues en el año 2010 ganó la categoría “Mejor Álbum Regional Mexicano” con el álbum “No necesito de ti”, en el 2015 fue ganador en la misma categoría pero con “Mano a Mano Tangos a la Manera de Vicente Fernández”, además, en el 2017 fue premiado en esta misma categoría con el álbum “Un Azteca en el Azteca”.

Vicente Fernández grabó más de cien álbumes

A lo largo de toda su carrera musical y actoral, Vicente Fernández grabó más de cien álbumes, 20 películas y recibió innumerables premios: dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Además, vendió más de 65 millones álbumes en todo el mundo en sus años de carrera.

Además en el año 2002 fue honrado como ‘Persona del Año’ por la Academia Latina de Grabación por sus logros artísticos y su donación al Fondo Nacional de Becas para Hispanos.