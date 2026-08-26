Con bastón y frente a la FGR, Vicente Fox exige la salida de Ernesto Ruffo de El Altiplano

La imagen llamó la atención antes que cualquier declaración: Vicente Fox, a sus 84 años, sentado en un banco, apoyado en un bastón y frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

El motivo de su presencia no era un acto partidista ni una aparición para hablar de su propio pasado político. Fox acudió para levantar la voz por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y uno de sus antiguos compañeros en la lucha por llevar al PAN a la Presidencia de la República.

La petición fue directa: que Ruffo, de 74 años, pueda abandonar el penal de alta seguridad de El Altiplano y continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

Fox vuelve a la escena política por Ruffo

En el lugar, el expresidente decidió hacer pública su postura junto con representantes del PAN y de Somos México, quienes también respaldaron la exigencia para que el exgobernador bajacaliforniano pueda enfrentar su proceso desde su domicilio.

Fox argumentó que la edad de Ruffo debe ser tomada en cuenta y sostuvo que, de acuerdo con las leyes mexicanas, tiene derecho a llevar el proceso fuera de prisión.

“No es un criminal”, afirmó el expresidente al defender a quien fue gobernador de Baja California y una de las figuras del panismo que participaron en el proceso político que terminó con la alternancia en México.

Fox incluso endureció el tono contra las autoridades al cuestionar que Ruffo permanezca recluido.

“No tienen madre a lo que le hicieron, no la tienen, por tenerlo recluido. Debe estar en su casa”, reclamó durante la conferencia.

El expresidente Vicente Fox (@VicenteFoxQue) lanza un mensaje directo contra @PartidoMorenaMx: “Mexicanas, mexicanos, 2027 los sacamos de Palacio Nacional, no hay duda”.



Además, aseguró que la debacle del gobierno y el despertar ciudadano marcarán el rumbo hacia un cambio en… pic.twitter.com/uH31A2n6n1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

El mensaje de Ruffo desde prisión

La protesta también tuvo la voz del propio Ernesto Ruffo, aunque no estuvo presente físicamente.

Su hija, Verónica Ruffo, acudió al acto y compartió un mensaje atribuido a su padre desde el penal de Almoloya.

“Ya no hay república”, fue la frase que transmitió en referencia al proceso judicial que enfrenta.

¿Por qué está detenido Ernesto Ruffo?

El caso de Ruffo no se limita a una disputa política; El exgobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La FGR lo señala como presunto integrante de una red relacionada con el llamado huachicol fiscal y vinculada con la empresa Ingemar.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema investigado habría provocado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

Es precisamente esta acusación la que mantiene a Ruffo en prisión mientras continúa el proceso judicial.

El respaldo reunió a figuras del PAN y Somos México

La exigencia de Fox tampoco quedó aislada. En el acto participaron el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y el dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo.

También acudieron el senador Ricardo Anaya y el exsenador Juan Carlos Romero Hicks.