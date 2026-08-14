¿En qué condiciones está preso Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California?

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se encuentra encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y este jueves 13 de agosto de 2026 se dieron a conocer las condiciones en las que está preso.

El exgobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, el 16 de julio de 2026 tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.

#AlMomento | Fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.



Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él. Lo capturaron en Ensenada.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/owNiEDz9Pu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

¿Cuáles son las condiciones en las que está preso Ernesto Ruffo Appel?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el exgobernador recibe la atención correspondiente conforme a la normatividad y lineamientos aplicables a los internos.

Aseguró que Ruffo Appel recibió atención de las áreas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social para integrar su expediente.

Cuenta con insumos básicos de primera necesidad, entre ellos prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal.

SSPC asegura que exgobernador recibe medicamento

La SSPC aseguró que el exgobernador de Baja California ha recibido atención médica general y especializada en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología.

Incluso, se le han dado los medicamentos requeridos de acuerdo con sus padecimientos, pero no se precisó cuáles son.

Hija de Ruffo Appel señaló restricciones en el Altiplano

Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, se pronunció al respecto sobre las condiciones en las que su padre está encarcelado y denunció que hubo restricciones dentro del centro penitenciario.

Según ella, su papá debe elegir entre leer un libro o tener una breve llamada telefónica con su familia, por lo que optaron por buscar que lleve su proceso en libertad.

Además, señaló que su padre no había podido firmar documentos para continuar con la administración de sus empresas.

"El propósito más importante ahorita es asegurar que la vida de mi padre no esté en riesgo. Es un hombre de 74 años de edad... que las condiciones de mi papá cambien y no esté en un centro de alta seguridad", expresó Verónica Ruffo.

Hoy la SSPC afirmó que inicialmente Ernesto Ruffo no registró personas en su propuesta de visitantes, pero por razones humanitarias se autorizó la visita de un familiar, la cual ya se ha llevado a cabo; en tanto, el imputado ha tenido acceso al servicio de llamadas telefónicas.

"Ernesto "N" recibe la atención, los servicios y los insumos que le corresponden de acuerdo con la normatividad penitenciaria, en condiciones de respeto a sus derechos y bajo los mismos criterios aplicables a las personas privadas de la libertad en los Centros Federales", indicó la SSPC.