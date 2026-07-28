25 expresidentes respaldan a Ernesto Ruffo y hablan de “persecución política” en México

Un grupo de 25 expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) difundió este lunes una declaración en la que expresó su preocupación por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que el caso representa una "persecución política instrumentada desde el poder".

El pronunciamiento, fechado el 27 de julio de 2026, fue firmado por exmandatarios de distintos países de América Latina y España, quienes señalaron que la situación de Ruffo Appel debe analizarse bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto al Estado de derecho.

Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio y enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de combustible.

Grupo IDEA expresa preocupación por la criminalización de la política

En la declaración, los integrantes del Grupo IDEA afirman que observan con preocupación lo que describen como una criminalización de la política en México y hacen referencia al caso de Ruffo Appel, a quien identifican como el primer gobernador de oposición electo democráticamente en la historia del país.

El documento señala que, desde su perspectiva, el uso de la prisión preventiva o de procesos penales contra actores políticos puede representar un riesgo para las garantías democráticas cuando no se respetan principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Asimismo, el texto sostiene:

"Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho".

Los exjefes de Estado añaden que mantener privado de la libertad a quien consideran un referente de la alternancia democrática en México envía, a su juicio, un mensaje preocupante para la sociedad.

@Claudiashein @CP_OEA

Preocupa gravemente a Exjefes de Estado @IDEA_Grupo criminalización de la política y politización de jueces electos, y consiguiente detención del primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia de México, Ernesto Ruffo Appel. pic.twitter.com/Xri3mNCmZT — Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) July 27, 2026

Los firmantes también hacen referencia al Poder Judicial

Además del caso de Ruffo Appel, la declaración menciona la reforma relacionada con el Poder Judicial y la elección de jueces mediante voto popular.

Los expresidentes sostienen que esos cambios, sumados a la detención del exgobernador, generan inquietud sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y el respeto a las garantías constitucionales.

¿Quiénes firmaron la declaración?

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran los expresidentes José María Aznar (España), Óscar Arias (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Eduardo Frei (Chile), Mariano Rajoy (España), Luis Guillermo Lasso (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Andrés Pastrana (Colombia), además de otros integrantes del Grupo IDEA.

En el documento, los exmandatarios reiteran su llamado a que el caso se conduzca con apego al debido proceso y a las garantías constitucionales, al tiempo que manifiestan su preocupación por lo que consideran una politización de la justicia en México.