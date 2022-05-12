Víctimas del derrumbe en Miami llegan a acuerdo por USD 997 millones

Las víctimas del derrumbe del condominio de Surfside, en Miami, Florida, y sus familias han acordado un acuerdo de 997 millones de dólares con las aseguradoras y otras entidades.

Casi 100 personas murieron cuando las Champlain Towers South, de 12 pisos, cerca de Miami Beach, sufrieron un derrumbe en junio del 2021. Los equipos buscaron entre los escombros durante más de un mes para recuperar e identificar los restos de las víctimas.

Harley Tropin, abogado, representa a las víctimas del derrumbe en Miami:

Hemos conseguido 997 millones en el acuerdo, y podrían ser mil millones antes del final de la semana.

El juez de la Corte de Circuito de Miami - Dade, Michael Hanzman, dijo a ambas partes que esperaba tener el caso resuelto para el primer aniversario del derrumbe, el 24 de junio.

