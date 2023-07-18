VIDEO: 41 paracaidistas se enlazan en el aire y rompen récord

En Reino Unido, un grupo de paracaidistas alcanzó un nuevo récord al unirse en formaciones mientras caían libremente en los cielos de Nottinghamshire, en Inglaterra.

En el acto participaron 41 paracaidistas de Skydive, quienes crearon la formación secuencial más grande de todo Reino Unido, mientras caían a una velocidad de más de 193 km/h.

En el video se pudo ver cómo desde dos aviones saltan los 41 paracaidistas, poco a poco van descendiendo todos hasta unirse unos con otros. Algunos se toman de las manos, otros de los pies, para al final armar una red de personas.

Después, se sueltan y se vuelven a unir para formar una segunda figura humana a miles de metros del suelo. La acción la repiten en al menos dos ocasiones más, antes de soltarse para abrir sus paracaídas y llegar con bien a tierra firme.

¿Quién tiene el récord de salto en paracaídas?

El récord de salto en paracaídas lo tiene al austriaco Felix Baumgartner, quien el 14 de octubre de 2012 salió al borde del espacio en una cápsula y después inició una caída libre hacia la Tierra.

Baumgartner rompió el récord de ser el primer humano en viajar más rápido que la velocidad del sonido en un paracaídas, durante su descenso creó un estruendo sónico que se escuchó en el desierto de Nuevo México. Tras cuatro minutos de caída libre, abrió el paracaídas y consiguió un aterrizaje limpio.