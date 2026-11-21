Momentos de tensión vivió el reportero Jesús Adrián Ibarra, de Meganoticias, luego de quedar en medio de una balacera mientras realizaba una transmisión en vivo desde Guasave, Sinaloa.

El comunicador informaba sobre los hechos violentos registrados en el municipio cuando, de un momento a otro, comenzaron a escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego.

Así fue el momento de tensión para el reportero

En el video que circula en redes sociales se observa cómo el periodista se encuentra dando su reporte frente a la cámara cuando los disparos interrumpen su intervención.

Ante el sonido de las detonaciones, Ibarra reacciona rápidamente, se agacha y busca un lugar donde protegerse.

El comunicador termina resguardándose detrás de un automóvil estacionado, mientras continúa atento a lo que ocurre a su alrededor. Durante esos momentos, también se escucha cómo advierte que hay disparos y que deben ponerse a salvo.

La transmisión deja ver la tensión que se vivió en las calles de Guasave, donde los enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales provocaron momentos de incertidumbre entre los habitantes.

🚨 ¡EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO!



Un reportero de @Meganoticiascln quedó en medio de la balacera registrada en Guasave, #Sinaloa, durante los hechos de narcoterrorismo. pic.twitter.com/0HC5e7XE6i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Cómo se encuentra el reportero?

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente, el periodista salió ileso de la situación, pese a haber quedado expuesto a las detonaciones durante su cobertura.

¿Por qué se desató la balacera en Guasave, Sinaloa?

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 20 de noviembre de 2026, en medio de una jornada de violencia que se registró en distintos puntos de Sinaloa tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

El presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva fue detenido durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Guasave.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la intervención se desarrolló mediante labores de inteligencia y un despliegue de seguridad por diferentes accesos terrestres.

Sin embargo, durante el operativo los elementos federales fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos. La captura también provocó una reacción violenta de presuntos integrantes del grupo criminal.