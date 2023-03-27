VIDEO: ¡Impresionante accidente!, auto vuelca durante arrancones clandestinos en Colombia

El auto de color amarillo, que participaba en unos arrancones clandestinos, sale volando y vuelta en plena calle de la capital de Colombia. Una persona que grababa a dos autos mientras excedían el límite de velocidad en Bogotá, al parecer compitiendo en arrancones clandestinos, registró el momento del impresionante accidente, justo cuando uno de los autos perdió el control y salió volando.

El impresionante accidente fue captado durante la pasada noche en calles de Bogotá, capital de Colombia, cuando el conductor del auto amarillo que al parecer competía en arrancones clandestinos, perdió el control, salió volando y terminó estrellándose en el piso.

Una persona en un andén de la avenida Américas en la intersección con carrera 53, en el sector de Puente Aranda, ha captado el momento del impresionante accidente en el que dos autos, uno amarillo y el otro gris, efectuaban arrancones clandestinos.

Súbitamente, el conductor del auto amarillo, al parecer perdió el control del vehículo y este dio un giro para luego volar por los aires y caer volteado justo en la mitad de la calle. El conductor resultó herido; sin embargo, no quiso ser atendido ni trasladado a un centro médico, pese a que al lugar llegaron paramédicos y cuerpos de socorro.

Cabe señalar que los protagonistas de estos arrancones clandestinos decidieron llevarse rápidamente los autos del lugar.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad ha señalado que: "No vamos a permitir que ese espacio que tanto nos ha costado, que tanto hemos luchado para garantizar la movilidad en el sur de Cali, sea tomado por personas que son inescrupulosas y están tomándose esta vía, afectando la seguridad ciudadana",

Las autoridades de Colombia han señalado que implementarán acciones para solucionar este problema de los arrancones clandestinos.

#OjoDeLaNoche | En la avenida de Las Américas con carrera 53 se registró un fuerte accidente en el que un vehículo chocó y se volcó en medio de un pique.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/zxnNQkZqUt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 27, 2023

¿Cómo denunciar arrancones en CDMX?

En caso de que usted quiera reportar arrancones clandestinos efectuados en CDMX, basta con escribir un tuit dirigido a la cuentas oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC_CDMX), a la Unidad de Contacto de la institución: (@UCS_GCDMX), y/o bien a las cuentas de: @C5_CDMX y @OVIALCDMX.

En el caso de que usted no cuente con una cuenta en Twitter, puede llamar al número de emergencias 911 y/o acudir a una cámara del C5 y apretar el botón de pánico que se encuentra colocado en los respectivos postes.