Un adolescente perdido 6 días desató un fuerte despliegue de más de 100 elementos de seguridad, buzos y perros rastreadores. Todo comenzó el viernes 6 de noviembre alrededor de las 16:00 horas, cuando William, de 17 años, acampaba con su hermanastro cerca de Walhalla, un viejo pueblo minero a 180 kilómetros de Melbourne, Australia.

Un operativo contra reloj en la montaña

El joven, diagnosticado con autismo nivel dos, salió de su tienda de campaña para buscar equipo extra. Sin embargo, dejó su teléfono celular, la comida y el agua en el sitio y nunca regresó.

Las temperaturas nocturnas en esa zona descienden por debajo del punto de congelación. Medios locales en Melbourne siguieron el caso de cerca, documentando la intensa movilización de las autoridades al interior de un terreno de muy difícil acceso.

After 6 days missing boy William has been located by Victoria Police safe and well and he's currently in hospital for monitoring. pic.twitter.com/usCXoP6Fif — Peak Hour Images (@PeakHourImages) November 12, 2026

Aislado casi sin ropa junto a un arroyo

Las pronunciadas laderas del monte jugaron en su contra y lo dejaron atrapado a escasos dos kilómetros de donde desapareció inicialmente. A pesar de las condiciones hostiles, el chico se adaptó al entorno: utilizó unas toallas a modo de mantas para protegerse de las heladas y se estableció cerca de un cauce de agua para no deshidratarse.

El rastreo aéreo rindió frutos este jueves 12 horal local de Australia. La tripulación de un helicóptero policial detectó una caja de pesca abandonada entre la maleza. Al enfocar la cámara, vieron al menor recostado sobre una roca plana. Estaba quemado por el sol, sin camiseta y vistiendo solamente unos pantalones cortos y botas de trabajo.

La emotiva reunión con las autoridades

Lejos de asustarse por el fuerte ruido del motor, el joven miró hacia arriba y simplemente levantó el pulgar. Su condición médica lo hace depender de entornos predecibles, un detalle que lo ayudó a mantenerse completamente quieto en lugar de gastar su energía caminando sin rumbo por el bosque. Tras ubicarlo, los rescatistas lo subieron de inmediato con un arnés, le invitaron una dona y lo trasladaron al hospital estable y de buen humor.