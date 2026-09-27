Nueve jóvenes se pierde en Bosque de Chapultepec: Quedaron atrapados en una barranca y movilizaron servicios de emergencia
Nueve jóvenes se pierden en la Tercera Sección de Chapultepec y movilizan a cuerpos de rescate en la Miguel Hidalgo. Todos fueron hallados a salvo.
Nueve jóvenes, de entre 17 y 20 años de edad, se extraviaron en una barranca de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), tras perder el rumbo durante su recorrido en la zona boscosa.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos implementaron un operativo de rescate en la zona y, tras ubicada a los excursionistas, descendieron para ponerlos a salvo.
¿Cómo fue el rescate? Así hallaron a los 9 jóvenes extraviados en Chapultepec
Los primeros informes indican que las personas solicitaron el apoyo de las autoridades capitalinas a través de una llamada telefónica, indicando que se habían perdido entre la zona boscosa.
Después de evaluar la situación, los policías se aproximaron al barranco, donde localizaron a las nueve personas extraviadas, por lo que, con ayuda de los bomberos, llegaron hasta el punto el que se encontraban.
Una vez que dieron con ellos, las víctimas aseguraron que no necesitaban atención médica, por lo que fueron guiados hasta la salida ubicada en la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, donde se retiraron por sus propios medios.
Los jóvenes, de entre 17 y 20 años de edad, agradecieron el apoyo de y la atención de las autoridades capitalinas, evitando que pudieran sufrir lesiones u otros inconvenientes derivados de las condiciones de la zona.
"Una vez que se corroboró que se trataba de las nueve personas que solicitaron el apoyo, indicaron que no requerían atención médica, por lo que posteriormente fueron guiadas hasta la salida", explicaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la página oficial.
¿Qué hacer si te pierdes en una zona boscosa de la CDMX?
Si te pierdes en una zona boscosa de la Ciudad de México, lo primero que debes hacer es mantener la calma, detenerte y no caminar sin rumbo fijo para evitar alejarte más.
- Detente y evalúa: Siéntate, respira hondo y trata de recordar por dónde viniste. No gastes energía corriendo o gritando desesperadamente.
- Revisa tu celular: Busca señal o abre aplicaciones de mapas y geolocalización. Si tienes batería y señal, llama de inmediato a los emergency services (Emergencias CDMX) o al 5208-9898 (SOS Mujeres / Locatel) para pedir ayuda y dar referencias de tus últimos puntos conocidos.
- Haz señales de alerta: Si llevas un silbato, úsalo en intervalos de tres pitidos cortos (la señal universal de auxilio). También puedes hacerte visible colocando ropa de colores llamativos sobre las ramas.
- Busca refugio si anochece: Si oscurece o el clima empeora (niebla, lluvia o frío intenso), detente y arma un refugio protegido con ramas o piedras. No intentes bajar de noche a menos que tengas una excelente linterna y un camino completamente seguro.
- Cuidado con los ríos: Aunque se cree que seguir el agua ayuda, en las cañadas y bosques de la CDMX caminar junto a barrancas o ríos puede conducirte a despeñaderos o terrenos peligrosos y resbalosos. Es mejor permanecer en un sitio seguro si los rescatistas ya están en camino.