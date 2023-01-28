Revelan VIDEO de la brutal golpiza a Tyre Nichols en Memphis

La policía de Memphis reveló los videos de la golpiza que cinco agente le dieron a Tyre Nichols, que provocaron que muriera tres días después.

Los clips fueron tomados por las cámaras corporales de los oficiales. El video comienza con uno de los policías manejando su patrulla, hasta llegar al lugar donde estaba detenido a Tyre Nichols.

Mientras al joven lo tienen en el suelo, los oficiales le daban varias descargas con sus pistolas de electroshocks. En seguida, Tyre Nichols logró zafarse y comenzó a correr para escapar, pero los agentes corrieron detrás de él.

Al alcanzarlo, los policías tratan de esposarlo, de pronto comenzaron a patearlo y rociarle gas en la cara. El joven solo gritaba pidiendo a su mamá.

⚠️IMÁGENES DELICADAS⚠️



Asi fue la brutal golpiza que recibió Tyre Nichols a manos de la #policía el 7 de enero.



El joven de 29 años había sido detenido por presunta conducción imprudente y recibió varias descargas mientras estaba en el sueño.



Tyre murió tres días después... pic.twitter.com/vOc53zJpJr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2023

En los últimos videos, se ve al joven recargado en uno de los autos, ya casi inconsciente, hasta que llegaron los paramédicos.

¿Por qué arrestaron a Tyre Nichols?

El pasado 7 de enero, policías de Memphis detuvieron a Tyre Nichols, un hombre afroamericano de 29 años de edad, quien murió días después en un hospital por una golpiza propinada por cinco oficiales.

De acuerdo con la policía de Memphis, ese día, alrededor de las 8:30 de la noche (hora local), detuvieron al joven por presunta conducción imprudente.

Tras la detención se produjo un enfrentamiento entre los agentes y Tyre Nichols, quien logró huir a pie del momento; sin embargo, más adelante lo alcanzaron y se produjo un segundo encontronazo, donde los policías lo golpearon brutalmente.

¿Por qué murió Tyre Nichols?

Nichols se quejó de que no podía respirar, por lo que los policías llamaron a una ambulancia y fue trasladado al hospital en estado crítico.

Tres días después de la detención, Tyre Nichols murió. La autopsia arrojó que la muerte se debió a “un extenso sangrado causado por una fuerte golpiza”.

El Departamento de Policías de Memphis despidió a los cinco agentes, todos afroamericanos, por el asesinato de Tyre Nichols, por violar las políticas sobre uso excesivo de la fuerza.

Ayer, los cinco agentes fueron detenidos y acusados de asesinato en segundo grado por la muerte del joven, aunque salieron libres bajo fianza.