VIDEO: Alumna deja inconsciente a su maestra tras aventarle una silla

Momentos de pánico vivieron alumnos de Estados Unidos, concretamente en el estado de Michigan, donde en medio de una acalorada discusión, una joven lanzó una silla hacia su maestra, quien estaba desprevenida atendiendo a otro de los estudiantes.

El impacto de la silla fue directo a la cabeza de la profesora, quien portaba un libro en el brazo izquierdo mientras intentaba poner en orden el salón de clases. Lamentablemente, luego de contacto, cayó de inmediato en el suelo, donde quedó inconsciente ante la expectativa del resto de los alumnos.

Uno de los presentes se encontraba grabando la pelea, donde se alcanzan a escuchar varios insultos desde varios estudiantes; hasta que una de las aprendices se cansa, toma la silla y la lanza al medio del salón. El silencio se apoderó del aula durante algunos segundos, pues la educadora no pudo reponerse del impacto; sin embargo, poco después otros alumnos se agarraron a golpes.

Video del ataque a una maestra en Michigan, Estados Unidos

El intenso video ocurrió en la escuela secundaria "Flint Southwestern Academy". De acuerdo con medios locales, la maestra fue trasladada a un hospital de urgencia, donde se reportó estable y fue dada de alta horas más tarde.

Por otro lado, el director y superintendente de escuelas comunitarias, Kevelin Jones, la estudiante agresora se hará responsable "según indique la ley", pues comenzó a realizarse una investigación de los hechos. Además, brindarán atención psicológica a los alumnos que lo requieran.

"Nos aseguraremos de que todas las acciones tomadas en respuesta a este incidente cumplan estrictamente tanto con la ley como con las políticas de nuestro distrito. Nuestro objetivo es mantener la equidad y la justicia durante todo el proceso", informó Jones en un comunicado.

De igual forma, dio a conocer que están tomando "asunto en serio y estamos totalmente comprometidos a abordarlo de una manera que cumpla con la ley y se alinee con las políticas de nuestro distrito", motivo por el que el caso se volvió viral en redes sociales.

De igual forma, el asunto se volvió político en algunos sectores, quienes criticaron el sistema escolar en el estado de Michigan.

