Un alumno de la Preparatoria Número 7 de la UNAM fue atropellado sobre Calzada La Viga, en su cruce con Circunvalación, en la colonia Merced Balbuena, justo en las inmediaciones del plantel educativo.

Tras el impacto registrado en una de las arterias con mayor flujo vehicular y peatonal de la zona centro oriente de la capital, el joven recibió auxilio y fue trasladado a la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor involucrado en el incidente fue detenido en el lugar y presentado ante la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Entorno escolar y flujo vial en la zona de La Viga

El cruce de Calzada La Viga con Circunvalación concentra de manera cotidiana un intenso tránsito de transporte público, vehículos particulares y comunidad estudiantil que entra y sale de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 Ezequiel A. Chávez, ubicada en la colonia Merced Balbuena.

¡Tragedia vial cerca de un plantel en la #CDMX!



Un joven estudiante de la Prepa 7 fue atropellado por un autobús de pasajeros en el cruce de Calzada de la Viga y Circunvalación, en la colonia Merced Balbuena, alcaldía #VenustianoCarranza, cuando cruzaba la vialidad para ir a su… pic.twitter.com/6G315RO0hO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

En horarios de entrada y salida de clases, la presencia de adolescentes y peatones en las banquetas, camellones y pasos peatonales exige una conducción preventiva constante, ya que cualquier distracción o exceso de velocidad reduce drásticamente el margen de reacción ante el cruce de estudiantes.

Cuidados esenciales al conducir frente a peatones y zonas escolares

Para prevenir atropellamientos y proteger a quienes caminan por vialidades primarias o entornos educativos, es indispensable mantener una conducción responsable bajo medidas básicas de seguridad vial: