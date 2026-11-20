Un alumno de la Preparatoria Número 7 de la UNAM fue atropellado sobre Calzada La Viga, en su cruce con Circunvalación, en la colonia Merced Balbuena, justo en las inmediaciones del plantel educativo.
Tras el impacto registrado en una de las arterias con mayor flujo vehicular y peatonal de la zona centro oriente de la capital, el joven recibió auxilio y fue trasladado a la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.
Por su parte, el conductor involucrado en el incidente fue detenido en el lugar y presentado ante la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.
Entorno escolar y flujo vial en la zona de La Viga
El cruce de Calzada La Viga con Circunvalación concentra de manera cotidiana un intenso tránsito de transporte público, vehículos particulares y comunidad estudiantil que entra y sale de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 Ezequiel A. Chávez, ubicada en la colonia Merced Balbuena.
En horarios de entrada y salida de clases, la presencia de adolescentes y peatones en las banquetas, camellones y pasos peatonales exige una conducción preventiva constante, ya que cualquier distracción o exceso de velocidad reduce drásticamente el margen de reacción ante el cruce de estudiantes.
Cuidados esenciales al conducir frente a peatones y zonas escolares
Para prevenir atropellamientos y proteger a quienes caminan por vialidades primarias o entornos educativos, es indispensable mantener una conducción responsable bajo medidas básicas de seguridad vial:
- Respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente en zonas escolares, hospitales y cruces con alta afluencia peatonal, donde la velocidad máxima suele reducirse para garantizar frenados oportunos.
- Ceder siempre el paso a las personas peatones en esquinas, cebras peatonales y vueltas continuas, sin invadir los cruces marcados al detenerse en un semáforo.
- Evitar cualquier distracción al volante, como el uso del teléfono celular, manipulaciones de pantalla o ajustes de audio mientras el vehículo está en movimiento.
- Mantener distancia prudente respecto a unidades de transporte público detenidas, ya que los pasajeros suelen descender y cruzar de forma repentina por delante o detrás de los autobuses.
- Reducir la velocidad con anticipación al acercarse a intersecciones amplias como Calzada La Viga y Circunvalación, vigilando puntos ciegos y espejos antes de cambiar de carril o girar.