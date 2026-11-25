Un camión con ocho toneladas de chatarra chocó y volcó estrepitosamente en la avenida Xalostoc, colonia Tepeolulco, municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

¿Cómo ocurrió la volcadura del camión en la avenida Xalostoc?

El impresionante incidente sucedió la tarde del martes 24 de noviembre de 2026, cuando la unidad de carga aparentemente se quedó sin frenos mientras bajaba por una pendiente, por lo que el conductor perdió el control del vehículo.

Caos en #Ecatepec 🚛💥



Un camión con ocho toneladas de chatarra se quedó sin frenos en una pendiente y volcó sobre la avenida #Xalostoc, en la colonia Tepeolulco.



La pesada unidad chocó contra postes de luz y telefonía.



Bomberos y Rescate Urbano retiraron la carga, pero el… pic.twitter.com/EUzCiBdlSA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

El camión chocó contra un poste de energía eléctrica y otro de cables telefónicos. Debido al incidente, personal del cuerpo de Bomberos y Rescate Urbano llegó al lugar para apoyar en el levantamiento de la carga.

¿Qué captó la cámara de seguridad durante el accidente en Ecatepec?

Un video de una cámara de seguridad instalada en el lugar captó justo el instante en el que el camión se queda sin frenos, sube a la banqueta, la puerta del conductor se abre y el vehículo termina por chocar contra los postes, para luego volcarse por su costado derecho y regar parte de su carga.

Qué pasó con el conductor y cuál es el saldo de lesionados por el choque en Ecatepec

Después del incidente, el camión fue trasladado al juzgado cívico por las afectaciones registradas. El chofer escapó y aún no se tienen indicios sobre su ubicación. A pesar de lo aparatoso del incidente, no hay personas lesionadas.