La inteligencia artificial de Nvidia acaba de dar un salto que pone a temblar a más de uno en el sector industrial. Hasta hoy, si querías que un robot hiciera algo útil, un humano tenía que manejarlo a distancia durante horas para enseñarle cada movimiento, un proceso lento y pesado para cada modelo nuevo. Pero con la presentación de GR00T 2, la empresa tecnológica cambió el rumbo, ahora las máquinas aprenden a trabajar con solo ver videos de personas haciéndolo.

El fin de las largas horas de programación

Presentado en la Conferencia sobre Aprendizaje de Robots en Austin, Texas, este sistema funciona como una esponja visual. Nvidia lo entrenó bombardeándolo con más de 400 mil horas de video grabado por trabajadores con cámaras en la cabeza. El sistema observa la acción, predice qué pasará en los siguientes segundos y mueve el cuerpo metálico del robot para ejecutar exactamente los mismos movimientos.

Lo más impactante de este avance es la velocidad. En las pruebas de laboratorio, los robots lograron un 95% de éxito en tareas que nunca habían practicado, tras ver apenas cinco demostraciones. Sumadas, esas muestras no llegaban ni a tres minutos de video. Con este ajuste rápido, los humanoides lograron preparar yogur con plátano, armar camiones de juguete y servir palomitas de maíz.

Meet GR00T 2, our most advanced, open System One model for robotics research. It learns skills from human demonstrations and predicts how its actions will change the physical world.



Those skills can carry across different robot bodies, reducing the need to teach each robot every… pic.twitter.com/MoHJqRIq7D — NVIDIA (@nvidia) November 13, 2026

Los tropiezos que aún tiene la máquina

Aunque gigantes como Foxconn y Siemens ya prueban esta tecnología para ensamblar servidores y evaluar usos industriales, los propios investigadores admiten que a GR00T 2 le falta pulir detalles. El modelo todavía sufre de torpeza táctil; si un tornillo queda a medio apretar, la máquina a veces no lo nota porque no procesa bien el tacto directo.

Además, cuando le toca armar piezas muy largas, el robot se apoya en un programa de lenguaje que divide el trabajo, lo que lo vuelve lento, llegando a quedarse congelado hasta siete segundos tomando una decisión.

Finalmente, en diciembre de 2026, Nvidia liberará este cerebro digital y sus métodos de entrenamiento como código abierto, dejando la puerta abierta para ver cómo los robots logran transferirse habilidades entre sí.