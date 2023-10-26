“Los vientos aullaban": Así se vivió el impacto de “Otis” en Acapulco

El municipio de Acapulco sigue incomunicado, el impacto de "Otis", un huracán de categoría 5, impactó las costas del estado de Guerrero durante la madrugada de este miércoles. Los vientos aullaban y la lluvia caía incesante, el resultado hasta ahora ha sido de 27 muertos y 4 desaparecidos. Así es como lo vivieron los habitantes y turistas.

El sonido de la tormenta era ensordecedor, las ráfagas de viento hacían que las palmeras se doblaran y el agua se adentrara en las calles, casas, establecimientos.

Llegaba información de que en Acapulco había inundaciones importantes en Renacimiento, Zapata y Colosio, eran las colonias más afectadas.

En medio de la furia de "Otis", los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina intentaron ingresar a la costa, sin embargo, fue imposible debido a los deslaves que se registraron sobre la Autopista del Sol y la carretera federal.

La maquinaria de Comunicaciones y Transportes y del Ejército llegó para iniciar con los trabajos de reapertura de la autopista.

La carretera federal hacia Acapulco se encuentra incomunicada, no había paso, solo se accedía caminando.

Tras el impacto de "Otis", sus habitantes empezaron a salir y tuvieron que realizar caminatas de hasta 50 kilómetros, así lo hizo Andrés quien mostró a Fuerza Informativa Azteca lo destruido que está Acapulco.

"Destrozado porque quedó destrozado todo. Las gasolineras que se quedaron sepultadas, postes, negocios, todo destruido, saquearon tiendas allá... Todo está destrozado, está bajo las ruinas, Acapulco, el puente de la Sábana, destrozado, las cruces, la terminal de Acapulco, así están las calles, todo", relató.

Daños de "Otis" son incuantificables

Por su parte, Protección Civil Nacional informó que los daños son generalizados, aun incuantificables.

Durante la tarde "Otis" dejó de ser huracán categoría 5 y redujo su fuerza a tormenta tropical lo que permitirá realizar el recuento de los daños a primera hora de este jueves.

Por ahora continúan a marchas forzadas los trabajos de limpieza en ambas vías de comunicación; pero, anoche la ayuda no llegó a Acapulco.

Este jueves, en algunas zonas de Acapulco ya tiene señal de Internet de manera intermitente, por lo que usuarios de redes sociales han empezado a comunicarse con quienes viven en ese municipio azotado por el huracán "Otis".