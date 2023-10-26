¡Atención! Reabren cuatro carriles de la Autopista del Sol y autopista Chilpancingo

Continúan las afectaciones en caminos y puentes en diversas zonas del estado de Acapulco luego del impacto del huracán Otis como Categoría 5 en la entidad.

En Fuerza Informativa Azteca te mantenemos informado con lo más relevante acerca de los cortes y afectaciones generadas por el paso del fenómeno natural.

Cuatro carriles liberados de la Autopista del Sol

La SICT informa que se liberaron los cuatro carriles de la Autopista del Sol incluyendo a la zona del kilómetro 360 en donde se registró un deslave.

#SICTInforma #HuracánOtis



La SICT informa que en la autopista del Sol (CDMX-ACAPULCO) se han liberado los cuatro carriles, incluyendo el km 360 (donde hubo un deslave). Insistimos en su tránsito responsable. pic.twitter.com/aN6iKNn21M — SICT México (@SICTmx) October 27, 2023

Sin cortes la carretera Acapulco - Zihuatanejo: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la carretera Acapulco - Zihuatanejo no cuenta con cortes de camino ni incidencias de relevancias tras el paso del huracán Otis.

#SICTinforma



Tras la supervisión aérea de la carretera Acapulco - Zihuatanejo, se INFORMA que NO se identifican cortes de camino ni incidencias relevantes. #CarreteraAcapulcoZihuatanejo #OTIS pic.twitter.com/6YntLiPex9 — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

Reducción de carriles en la Autopista del Sol

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE informó que en Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos pero con una reducción de carriles debido a que se realizan labores para reparar la afectación al tramo carretero.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️

Se informa a las personas usuarias que en la Autopista Cuernavaca - Acapulco (Autopista del Sol), km 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos, con reducción de carriles. En la zona se continúan realizando las labores de atención. Se recomienda… — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2023

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el cierre total del tramo Libramiento Norte Acapulco en la autopista Chilpancingo debido a un corte en la carretera, en el kilómetro 17+600, ¿Cuáles son las alternativas viales?

De acuerdo con las autoridades, el corte en la autopista se debe a las lluvias ocasionadas por el paso del huracán Otis.

La ruta alterna por el centro de Acapulco a Coyuca de Benítez, circulación lenta solo vehículos ligeros.

Habilitan dos carriles de autopista Chilpancingo-Acapulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a la población que se habilitaron dos carriles en la autopista Chilpancingo-Cuernavaca; sin embargo, las autoridades recomiendan no utilizar esta carretera a menos que sea estrictamente necesario.

Además, las autoridades dieron a conocer que se dará prioridad a los vehículos de emergencia; hasta ahora se desconoce si habrá o no filtros de seguridad.

🚨Atento aviso a toda la población:

La autopista Chilpancingo – Acapulco, se encuentra habilitada en dos carriles.

Solicitamos evitar transitarla a menos que sea estrictamente necesario. Se le dará prioridad a los vehículos de emergencia, apoyo y a aquellos que salen de Acapulco. pic.twitter.com/c2xMyoMsDH — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

Autopista del Sol abre ambos sentidos

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Conexos (CAPUFE) informó la apertura total de la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco) en ambos sentidos desde el kilómetro 360, después de horas de bloqueo debido a un deslave.

De acuerdo con las autoridades, continúan realizando labores de atención en la zona; recomiendan a las y los usuarios manejar con precaución por la autopista Cuernavaca-Acapulco. En las primeras horas de este 26 de octubre 2023, al autopista Cuernavaca-Acapulco solo tenía habilitados dos carriles.

La autopista estuvo cerrada desde el día de ayer, debido a un deslave provocado tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero: recordemos que el fenómeno meteorológico tocó tierra como Categoría 5.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️

Se informa a las personas usuarias que en la Autopista Cuernavaca - Acapulco (Autopista del Sol), km 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos, con reducción de carriles. En la zona se continúan realizando las labores de atención. Se recomienda… — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2023

AMLO reporta graves daños en carretera de Chilpancingo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reportó severos daños en la carretera federal que conduce de Chilpancingo a Acapulco, Guerrero; comentó que tardó en llegar a la zona debido al mal clima.

“Tardamos en llegar por la situación de lluvia y los remanentes del huracán (…) Nos fuimos en la carretera federal porque salió el cauce del río Papagayo y muchos socavones y se rompió la carretera”, explicó el Presidente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó severos daños en carretera federal que conduce de Chilpancingo a Acapulco, Guerrero tras el paso de #Otishttps://t.co/YQcRYJWBUO pic.twitter.com/STx1cUfhQf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Qué está pasando en Acapulco después del Huracán Otis?

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el paso del huracán Otis dejó un saldo de 28 personas muertas y tres desaparecidas.

Por otro lado, la fuerza de este huracán derribó techos de viviendas, además de inundar casas, calles y distintos caminos.

Acapulco se ha enfrentado a dos días bastante complicados, actualmente se reportó que algunas personas han comenzado con saqueos a distintos supermercados y tiendas departamentales, llevándose artículos que van desde agua y comida, hasta pantallas y refrigeradores.