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¡Atención! Reabren cuatro carriles de la Autopista del Sol y autopista Chilpancingo

Autoridades han reportado el cierre total del Libramiento Norte Acapulco en el kilómtro 17+600 en la autopista Chilpancingo tras corte en el camino.

Reabren cuatro carriles de la Autopista del Sol y autopista Chilpancingo
Reabren cuatro carriles de la Autopista del Sol y autopista Chilpancingo
|SICT

Escrito por: Fernanda Benítez

Continúan las afectaciones en caminos y puentes en diversas zonas del estado de Acapulco luego del impacto del huracán Otis como Categoría 5 en la entidad.

En Fuerza Informativa Azteca te mantenemos informado con lo más relevante acerca de los cortes y afectaciones generadas por el paso del fenómeno natural.

Cuatro carriles liberados de la Autopista del Sol

La SICT informa que se liberaron los cuatro carriles de la Autopista del Sol incluyendo a la zona del kilómetro 360 en donde se registró un deslave.

Sin cortes la carretera Acapulco - Zihuatanejo: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la carretera Acapulco - Zihuatanejo no cuenta con cortes de camino ni incidencias de relevancias tras el paso del huracán Otis.

Reducción de carriles en la Autopista del Sol

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE informó que en Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos pero con una reducción de carriles debido a que se realizan labores para reparar la afectación al tramo carretero.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el cierre total del tramo Libramiento Norte Acapulco en la autopista Chilpancingo debido a un corte en la carretera, en el kilómetro 17+600, ¿Cuáles son las alternativas viales?

De acuerdo con las autoridades, el corte en la autopista se debe a las lluvias ocasionadas por el paso del huracán Otis.

La ruta alterna por el centro de Acapulco a Coyuca de Benítez, circulación lenta solo vehículos ligeros.

Habilitan dos carriles de autopista Chilpancingo-Acapulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a la población que se habilitaron dos carriles en la autopista Chilpancingo-Cuernavaca; sin embargo, las autoridades recomiendan no utilizar esta carretera a menos que sea estrictamente necesario.

Además, las autoridades dieron a conocer que se dará prioridad a los vehículos de emergencia; hasta ahora se desconoce si habrá o no filtros de seguridad.

Autopista del Sol abre ambos sentidos

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Conexos (CAPUFE) informó la apertura total de la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco) en ambos sentidos desde el kilómetro 360, después de horas de bloqueo debido a un deslave.

De acuerdo con las autoridades, continúan realizando labores de atención en la zona; recomiendan a las y los usuarios manejar con precaución por la autopista Cuernavaca-Acapulco. En las primeras horas de este 26 de octubre 2023, al autopista Cuernavaca-Acapulco solo tenía habilitados dos carriles.

La autopista estuvo cerrada desde el día de ayer, debido a un deslave provocado tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero: recordemos que el fenómeno meteorológico tocó tierra como Categoría 5.

AMLO reporta graves daños en carretera de Chilpancingo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reportó severos daños en la carretera federal que conduce de Chilpancingo a Acapulco, Guerrero; comentó que tardó en llegar a la zona debido al mal clima.

“Tardamos en llegar por la situación de lluvia y los remanentes del huracán (…) Nos fuimos en la carretera federal porque salió el cauce del río Papagayo y muchos socavones y se rompió la carretera”, explicó el Presidente.

¿Qué está pasando en Acapulco después del Huracán Otis?

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el paso del huracán Otis dejó un saldo de 28 personas muertas y tres desaparecidas.

Por otro lado, la fuerza de este huracán derribó techos de viviendas, además de inundar casas, calles y distintos caminos.

Acapulco se ha enfrentado a dos días bastante complicados, actualmente se reportó que algunas personas han comenzado con saqueos a distintos supermercados y tiendas departamentales, llevándose artículos que van desde agua y comida, hasta pantallas y refrigeradores.

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