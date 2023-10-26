Últimas noticias EN VIVO del paso del huracán “Otis” por Acapulco: Activan línea de búsqueda en Guerrero

La furia del huracán "Otis", no solo golpeó Acapulco, Guerrero como categoría 5, sino que también destrozó carreteras, incomunicó poblados y afectó a cientos de familias. Más 200 que habitan en la comunidad “Los Simientos” del municipio de Coyuca de Benitez. Así están las cosas en esa zona hoy 26 de octubre.

21:37 HORAS | Restablecen energía eléctrica a un 50% de usuarios en Guerrero

El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que con todas las medidas de seguridad, la

CFE ha logrado restablecer el 50% de los usuarios afectados en Guerrero.

Con todas las medidas de seguridad, la @CFEmx ejecuta actividades para agilizar la reparación de la infraestructura. Ha logrado restablecer el 50% de los usuarios afectados en Guerrero. https://t.co/LKE4DayuCr pic.twitter.com/N0Cs8kOUx3 — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) October 27, 2023

21:30 HORAS | Abren línea de comunicación para localizar a familiares en Guerrero

Si no has localizado a tu familiar o ser querido, manda mensaje vía WhatsApp a los números:



7471017890

7471404422

El número es un línea directa que hábilito el gobierno de Guerrero para ayuda a la población.

19:20 HORAS | Sin señal de telefonía ni comida en de Coyuca de Benítez

De acuerdo con el reporte de Irving Pineda en la zona de sinfonía del Mar regresó la señal telefónica móvil intermitente , pero en el centro de Acapulco, permanecen las fallas.

Algunos acapulqueños se trasladaron al municipio de Coyuca de Benítez para poder cargar celulares e intentar comprar comida; sin embargo, el la zona aledaña al puerto la comida se echó a perder y en Acapulco ya no hay alimentos y tampoco agua embotellada.

En la zona de sinfonía del Mar regresó la señal telefónica móvil intermitente , pero en el centro de #Acapulco, #Guerrero permanecen las fallas . — Irving (@IrvingPineda) October 27, 2023

Turistas de Acapulco recibirán transporte de regreso a la CDMX

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha indormado que los turistas que se encuentran en Acapulco recibirarán apoyo de traslado para regresar a la Ciudad de México.

Estos autobuses estarán llegando entre las 7 y las 9 de la noche. Los puntos de salida están ubicados en:



Av. Farallón, a la altura de la gasolinera, casi a las puertas del Maxitúnel.

En el Boulevard de las Naciones, frente a la entrada del Hotel Mayan Palace.

En medio de la adversidad que ha dejado el huracán #Otis, 🌀 quiero compartir información para nuestras amigas y amigos turistas que se encuentran en #Acapulco. Costa Line ha demostrado su solidaridad enviando autobuses para trasladar a visitantes que quedaron varados con destino… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 26, 2023

16:58 HORAS | Ayuda no puede llegar a Guerrero

A 36 horas del paso de "Otis", la ayuda humanitaria de la Cruz Roja se encuentra detenida en Chilpancingo por falta de condiciones de seguridad. En tanto que en la colonia Hogar Moderno de Acapulco, la caída de árboles es un problema y falta de comida.

Voy con información de última hora. Ayuda humanitaria de Cruz Roja detenida en #Chilpancingo por falta de condiciones de seguridad. En tanto que en la colonia Hogar Moderno de #Acapulco, la caída de árboles es un problema y falta de comida. Esto a 36 horas del paso huracán #Otis pic.twitter.com/fgP1vl5S0J — Irving (@IrvingPineda) October 26, 2023

Guerrero volverá a clases a partir del viernes 27 de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, determinó que los alumnos de cinco regiones podrán retomar clases a partir del 27 de octubre. Las actividades escolares se reanudarán en las comunidades del:



Centro

Sierra

Montaña

Zona Norte

Tierra Caliente

En tanto, las aulas continuarán cerrdadas en las instituciones de Acapulco, Costa-Chica y Costa Grande, zonas más afectadas por el paso de "Otis".

🙋🏻‍♂️#Aviso | Suspensión el día viernes 27 de octubre en los municipios de las regiones Acapulco- Coyuca, Costa Chica y Costa Grande.



Descarga el aviso aquí 👉🏻 https://t.co/neR3Yj7r3w pic.twitter.com/0Tb58SQSzh — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) October 26, 2023

17:29 HORAS | Se recupera torre de Control del Aeropuerto de Acapulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se ha recuperado la torre de control del Aeropuerto de Acapulco, por lo que ya se alista un puente aéreo con la CDMX para que los turistas puedan salir del puerto.

🚨Avances



Se ha recuperado la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Hasta el momento se pueden tener operaciones visuales y a partir de mañana se realizará un puente aéreo entre éste aeropuerto y la #CDMX para que los turistas puedan salir del puerto.



1/2 — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

16:27 HORAS | Número de muertos por huracán “Otis” se eleva a 30

Ignacio Orbe López, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco, Ignacio Orbe López, actualizó la cifra de muertos por el paso del huracán “Otis”, detallando que hasta el momento se tiene registro de 30 descensos.

“Les puedo decir que hasta el momento tenemos 30 cuerpos localizados”, dijo el titular de comunicación, al tiempo que agregó una niña fue arrastrada por el agua cuando impactó del huracán.

15:30 HORAS | Alerta por desabasto de combustible en Guerrero

Comienza la preocupación ante el desabasto de combustible en Guerrero. Los habitantes de Acapulco comienzan a desplazarse hasta otras zonas del estado para buscar abastecerse con combustible.

#Guerrero | Uno de los principales problemas que enfrenta la gente es el desabasto de #gasolina; las personas viajan hasta la capital para encontrar combustible.



En las largas filas cargan bidones para poder llevarlo de regreso a #Acapulco.



📹 | @FedericoAnayaD1. pic.twitter.com/0sO1aN2n6u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

VIDEOS: Devastación en Guerrero tras el paso del huracán "Otis"

Las imágenes tomadas por un dron de Fuerza Informativa Azteca muestran la destrucción causada por el huracán Otis en Acapulco. El huracán dejó sin electricidad, telefonía e internet a la ciudad, lo que ha dificultado la comunicación y la ayuda a los afectados.

#Guerrero | El dron y las cámaras de #FIA captaron imágenes de la zona devastada de #Acapulco.#Otis no dejó nada a su paso; aún hay muchas vías de comunicación afectadas y la señal de teléfono e internet es prácticamente nula.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx. pic.twitter.com/wf2PtaozIb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

#Guerrero | Los grandes gigantes cayeron ante el embate de #Otis.



Esta tarde así luce #Acapulco Diamante; son imágenes captadas por el dron y las cámaras de #FIA.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/CEG8EMDfmB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

VIDEOS: Saqueos a tiendas y supermercados en Acapulco tras el devastador paso de "Otis"

Tras el paso del huracán Otis, personas saquearon supermercados y tiendas departamentales en Acapulco, Guerrero. Los saqueos comenzaron en la madrugada del 25 de octubre, y se llevaron alimentos, agua, electrodomésticos y otros artículos.

Los saqueos fueron denunciados por medios de comunicación y se viralizaron videos en redes sociales. La población expresó su rechazo a los saqueos, y algunos comentaron que se trataba de una muestra de la descomposición social del país.

Se registran saqueos en plazas comerciales de Acapulco esto tras la destrucción de las infraestructuras por el paso del #Huracán #Otis pic.twitter.com/pXwfNjYCtY — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) October 26, 2023

Al principio fue por las noches, pero hoy la rapiña y los saqueos son generalizados en todo Acapulco y a plena luz del día. Las imágenes son de una plaza comercial.

Así los saqueos de Acapulco ayer por la noche. Realmente no sé que opinar; ya que si bien ellos saquean porque saben que la ayuda será a cuenta gotas, y realmente esto no afecta tan gravemente a las empresas, la moral deja que desear. pic.twitter.com/Pn9jx7dbSh — Jehn Thirlwall (@JehnThirlwall) October 26, 2023

¿Dónde está "Otis" y cuál es su trayectoria?

El huracán Otis se debilitó a tormenta tropical y luego a baja presión remanente, pero aún genera preocupación por las fuertes lluvias que se esperan en México.

Las autoridades recomiendan a la población, turistas y la navegación marítima que sigan las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomen medidas de precaución ante las lluvias, vientos y oleaje elevado.

Localizan a 48 estudiantes y 3 profesores que estaban desaparecidos en Guerrero tras el huracán "Otis"

La delegación hidalguense que participó en la convención internacional de Minería en Acapulco y que se encontraba desaparecida se encuentra a salvo. Los 48 estudiantes y 3 académicos ya fueron localizados y están en buen estado. Ahora, se trabaja para regresarlos a la capital del estado.

Por otro lado, 202 jóvenes estudiantes de Sonora se encuentran varados en el puerto de Acapulco tras el huracán Otis. Autoridades del estado prepara autobuses para trasladar a las y los sonorenses a la Ciudad de México.

¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2023 y cuántos quedan?

La temporada de huracanes de 2023 comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre. Se pronostica que se formen más ciclones tropicales que lo habitual, lo que podría representar un riesgo para México.

En los últimos 50 años, México ha sido impactado por 270 ciclones tropicales. De estos, 170 han impactado las costas del Pacífico y 100 las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

#Guerrero | El impacto de #Otis fue devastador y arrasó con todo a su paso, incluyendo los hospitales.



Pacientes tuvieron que resistir en pasillos, en camillas, mientras todo se inundaba.@jessiemozar nos cuenta en @LosRuizLara. pic.twitter.com/1CpcUuqfZ0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

La temporada de huracanes de 2023 se prevé que sea más activa de lo habitual. Se pronostican 22 ciclones tropicales en el Atlántico y 16 en el Pacífico. Dos de estos ciclones podrían alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

11:15 HORAS Abren la autopista del Sol en ambos sentidos

La autopista Cuernavaca-Acapulco, también conocida como la autopista del Sol, estuvo cerrada por varias horas el 25 de octubre de 2023 debido a un deslave. El cierre afectó la circulación en ambos sentidos, desde el kilómetro 360.

Las autoridades informaron que la autopista ya se encuentra abierta en ambos sentidos, pero continúan realizando labores de atención en la zona. Por ello, recomiendan a los usuarios manejar con precaución.

En las primeras horas del 26 de octubre, la autopista solo tenía habilitados dos carriles. El cierre completo de la autopista provocó retrasos en el tránsito y dificultades para los usuarios que se dirigían a Acapulco.

Emiten Declaratoria de Emergencia en Guerrero por el huracán "Otis

Luego de que el 24 de octubre de 2023, el estado de Guerrero fue afectado por el paso del huracán "Otis" que provocó lluvias intensas y vientos fuertes, dejando como consecuencia de estos fenómenos naturales, daños materiales y afectaciones a la población en el municipio de Acapulco de Juárez, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy 26 de octubre una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero, con atención inicial para el municipio de Acapulco de Juárez.

Esta declaratoria permite la activación de los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, con el objetivo de brindar apoyo a las personas afectadas.

"Una pesadilla de 4 horas": Sobrevivientes narran su experiencia con el huracán “Otis”

En entrevista con Hechos AM, Erik Daniel Lozoya Navarro, narró su experiencia durante el impacto del huracán “Otis” y dijo que fue “verdaderamente una pesadilla”.

Erik Daniel Lozoya Navarro, padre de dos hijos de 2 y 3 años, aseguró que el hotel no les dio instrucciones sobre un protocolo a seguir ante la emergencia y que solo les dieron un papel 10 minutos donde les indicaron que no podían salir a la playa.

Por otra parte, una mujer que se encontraba en Acapulco durante el paso del huracán Otis, categoría 5, relató en un video cómo vivió la experiencia. "El pánico se apoderó de mí al punto de sentir que me quedaba una oportunidad más", dijo Luisa Peña, quien se refugió en el lobby del hotel donde se hospedaba, junto con otros huéspedes.

Los vientos y la falta de electricidad complicaron la situación en el hotel, que sufrió daños importantes. Los techos se cayeron y las ventanas y puertas quedaron destruidas.

"Me escondí en el clóset y comencé a rezar, a meditar y a tratar de calmarme", contó Peña. "El pánico era tan grande que lo único que pedía era una oportunidad más".

#Guerrero | El impacto de #Otis fue devastador y arrasó con todo a su paso, incluyendo los hospitales.



Pacientes tuvieron que resistir en pasillos, en camillas, mientras todo se inundaba.@jessiemozar nos cuenta en @LosRuizLara. pic.twitter.com/1CpcUuqfZ0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Buscan a 48 estudiantes y tres docentes de Hidalgo varados tras el huracán "Otis"

Una delegación de 51 personas de Hidalgo, entre docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y de la Escuela Superior de Zimapán, se encuentran desaparecidas en Acapulco.

Las autoridades educativas y familiares no han podido comunicarse con ellos desde el paso del huracán "Otis", que impactó como categoría 5. Las 51 personas se hospedaron en tres hoteles, todos ellos afectados por el huracán: el Princess, el Palacio Mundo Imperial y el Copacabana.

¿Por qué el huracán "Otis" rompió todos los pronósticos de los meteorólogos?

El huracán Otis, que inicialmente se pronosticaba que llegaría como categoría 2, se intensificó a categoría 5 debido a las condiciones atmosféricas favorables. Tocó tierra en Acapulco a las 12:25 horas del 25 de octubre, con vientos de hasta 270 kilómetros por hora.

El meteorólogo Alex Ramírez explicó en entrevista con Hechos Meridiano que el huracán Otis subió de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas debido a una característica específica que encontró en la costa guerrerense: un sistema de alta presión que le proporcionó vientos y humedad adicionales.

Algo que sorprendió al mundo es la rapidez con la que #Otis pasó de tormenta tropical a #huracán categoría 5 en tan pocas horas.



¿Cuáles factores influyeron? ¿Hay otros #huracanes similares? @marthabriano platicó con la meteoróloga Lidia González en @LosRuizLara. pic.twitter.com/a3sn9HAEsv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

07:25 HORAS 27 muertos y cuatro desaparecidos: saldo tras huracán “Otis” en Acapulco

La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, informó esta mañana que el saldo tras el paso del huracán "Otis" por Acapulco fue de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas por parte del gobierno del estado y municipal.

Las personas fallecidas eran "básicamente de Acapulco, nos dice la gobernadora", señaló el presidente de la república.

#ÚltimaHora| El paso de huracán #Otis en Acapulco ha dejado 27 muertos y 4 desaparecidos, así lo informa la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez https://t.co/YQcRYJWBUO pic.twitter.com/KUsQxwunwK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Fotos y videos de los hoteles dañados por el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero

Una de las imágenes más impactantes de los daños causados por el huracán “Otis” es la que muestra el interior del Hotel Princess, un lujoso hotel de la Zona Diamante de Acapulco, convertido en escombros.

Últimas noticias sobre el huracán “Otis” en Acapulco: Daños, afectaciones, videos y trayectoria hoy 26 de octubre

Las imágenes de la plaza Galerías Diana, un popular centro comercial ubicado en la costera Miguel Alemán, también han sido muy difundidas porque el huracán “Otis” la dejó prácticamente en ruinas.

Últimas noticias sobre el huracán “Otis” en Acapulco: Daños, afectaciones, videos y trayectoria hoy 26 de octubre

06:50 HORAS Autopista del Sol es reabierta para casos de emergencia

La Autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con Acapulco, fue reabierta por las autoridades, pero solo para casos de emergencia. La Guardia Nacional Carreteras ha instalado filtros de seguridad y de inspección en la carretera, que fue cerrada por los daños causados por el huracán Otis.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas que eviten circular por la Autopista del Sol, ya que aún hay daños en la carretera. La Guardia Nacional Carreteras continuará realizando inspecciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

#SICTinforma



🚨 Mañana, jueves 26 de octubre, la Autopista México-Acapulco estará completamente habilitada en ambos sentidos tras las acciones de respuesta por el paso del huracán #Otis en Guerrero. — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

06:32 HORAS Podría formarse otro ciclón tropical en las próximas horas

"Pilar" podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas; viene hacia el Pacífico Mexicano, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional hoy 26 de octubre. Tiene un 80% de probabilidad de consumarse y viene hacia el Pacífico Mexicano.

Viene hacia el Pacífico Mexicano y se llamará #Pilar.



Son los pronósticos sobre la zona de baja presión que está frente a las costas de #Centroamérica, con 80% de probabilidad de convertirse en #ciclón tropical. pic.twitter.com/RppisfDdBl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Cómo funciona el Plan DN-III-E que se implementó en Acapulco por el huracán “Otis”?

El Gobierno Federal implementó el Plan DN-III-E para ayudar a la población civil en Acapulco, luego de que el huracán Otis tocara tierra. Este plan se activa en caso de emergencias, como desastres naturales.

Para el huracán Norma, en Baja California Sur, se empleó la fase de prevención, que consiste en preparar a la población para la emergencia. En Acapulco, se está implementando la fase de auxilio, que consiste en brindar ayuda a las personas afectadas.

En total, se desplegaron 8 mil 391 elementos, de los cuales 7 mil 671 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 720 son apoyo de la Guardia Nacional.

¿Dónde pegó el huracán "Otis" en Acapulco?

La fuerza de "Otis", derribó los techos de sus viviendas y el agua inundó casas, calles y caminos. Hoy, familias enteras, con niños y adultos mayores, se encuentran resguardados en un albergue improvisado en la escuela primaria de la comunidad, pero el agua y alimentos ya comienzan a escasear.

El Río Coyuca, hasta las primeras horas de este jueves, continúa crecido; las carreteras obstruidas por señalamientos, anuncios, árboles y fracturas en caminos, lo que complica la posibilidad de que estas familias puedan salir a buscar ayuda.

#Guerrero | 🆘 "No estábamos preparados. Es la primera vez que toca así de fuerte el viento"



Así describe Jesús el impacto del #huracán #Otis en Los Cimientos, Coyuca de Benítez, donde más de 200 familias tienen severos daños; lo perdieron todo.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/IqcLG6kVvC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Qué daños hay en Acapulco por el huracán "Otis"?

Se informó que hubo daños en el Hospital General Regional No.1 Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco, y el traslado de 200 pacientes a otras unidades médicas. Laboran en evaluación de daños.

El Hospital General Renacimiento del Sector Salud presentó inundaciones en la planta baja, se espera que en 24 horas esté completamente funcional. De acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero, informa que el Hospital General de Acapulco "FI Quemado" está operando con normalidad, así como demás hospitales de la región.

¿Dónde están los centros de acopio para los afectados por el huracán "Otis"?

Ante el paso del huracán Otis, se instalaron centros de acopio en la Ciudad de México para recolectar víveres y artículos de primera necesidad para las víctimas en Guerrero.

Los productos más necesarios son alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal y de limpieza. La Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de distribuir los productos a las zonas afectadas. Puedes encontrar la lista de centros de acopio aquí.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marques, informó que uno de los principales centros de acopio para ayudar a las víctimas del huracán Otis se encuentra en las oficinas de la Secretaría de Turismo, ubicadas en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Cruz Roja Mexicana también tiene un centro de acopio en sus instalaciones de la colonia Los Morales Polanco, en la misma alcaldía. Además, se habilitó un punto de acopio en el DIF de la alcaldía Benito Juárez, ubicado en la colonia Xochicalco, muy cerca de la estación del Metro Zapata.

Así fue el paso del huracán "Otis" por Acapulco

El huracán “Otis”, aunque perdió fuerza y se convirtió en una baja presión remanente, causó una gran destrucción en Acapulco. Sin otras formas de comunicarse, los residentes de Acapulco utilizaron WhatsApp para crear grupos y compartir información sobre la situación de sus seres queridos.