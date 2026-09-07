VIDEO: Así fue el momento exacto en que avión de carga se impactó contra vehículos en Miami; hay muertos

Un domingo que pintaba para ser como cualquier otro se convirtió en una verdadera tragedia cuando un avión de carga se salió de la pista de aterizaje para impactarse contra algunos vehículos; esto sucedió en el Aeropuero Internacional de Miami, Estados Unidos.

A raíz del potente imapcto que dejó víctimas mortales, los videos sobre el incendio no pasaron desapercibidos, pero uno destacó entre el resto, el momento exacto en que impactó el avión que volaba desde Puerto Rico.

Choque de avión con vehículos deja muertos en Miami

Minutos después del accidente se desplegó un fuerte operativo en las inmediaciones de la zona, ahí el jefe de Rescate de Bomberos de Miami-Dade, Raied "Ray" Jadallah, detalló que al menos cinco personas murieron; sin embargo, muchos resultaron heridos, algunos en estado crítico que ya fueron trasladados a hospitales, y otros inclusive tuvieron que ser rescatados tras quedar atrapados en los autos.

#MDFR INCIDENT UPDATE #1: SEPT. 6 - 3:25 P.M.



Over 60 Miami-Dade Fire Rescue units are on scene of an incident involving a plane that overran a runway and struck multiple vehicles near Miami International Airport. Units arrived to find an airplane that had caught on fire as a… pic.twitter.com/T0JTFZTb3F — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) September 6, 2026

El reporte de las autoridades a través de X informa que al momento del accidente se desplegaron más de 60 unidades que rapidamente acordonaron la zona para evitar una mayor tragedia, misma que al paso del tiempo descartaron.

“Unidades llegaron y encontraron un avión que se había incendiado como consecuencia de este accidente, con intensas llamas y humo visible”, escribieron.

VIDEO del momento exacto del impacto entre un avión y vehículos en Miami

En el video que se compartió en redes sociales, cuya duración no excede los 16 segundos, se observa al avión Boeing 767 perder el control y desplazarse a lo largo de la pista mientras sacaba fuego; pronto se estrelló con los vehículos, aumentando aún más el incendio.

Según los reportes, el avión se movía a 210 kilómetros por hora cuando de la pista, aunque se desconocen las causas del fallo que dej muertos y heridos.

🇺🇸 🚨 ÚLTIMA HORA: Video muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami.



El accidente dejó al menos 5 personas muertas y otras 5 heridas, tres de ellas en estado crítico, según las autoridades. pic.twitter.com/cKZIgrO4Sb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

En un comunicado que fue compartido a CNN prometieron que trabajarán a detalle para que puedan obtener cualquier tipo de información que los llevé a conocer las razones del accidente; el avión ya contaba con 32 años, y al momento del incidente aterrizaba en la pista 30.