Captan maltrato animal de una perrita en carretera de Oaxaca; estas son las sanciones

En Oaxaca, un caso de maltrato animal generó indignación, cuando una camioneta que circulaba en la carretera federal 190 llevaba a una perrita colgada de una llanta trasera.

Video viral expone maltrato animal en carretera de Oaxaca

El acto quedó grabado por un teléfono celular y fue compartido en redes sociales. El maltrato sucedió en el tramo Mitla-Tlacolula de la vía federal mencionada.

Las autoridades de la localidad ya trabajan en encontrar al animal e identificar y detener al conductor de la camioneta con placas RU9529B. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas ni del estado de salud de la perrita afectada.

Indignación por perrita arrastrada por una camioneta en #Oaxaca 😡



Imágenes de una perrita colgando de una camioneta en movimiento sobre la carretera federal 190, en el tramo Mitla-Tlacolula, causaron indignación.



Autoridades ya buscan al conductor del vehículo con placas… pic.twitter.com/2uqTshS1lt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Qué sanciones y multas contempla el Código Penal de Oaxaca?

El Código Penal del Estado de Oaxaca contempla multas y hasta cárcel a quien cometa maltrato animal.

La sanción puede ser una multa de 100 a mil UMAS (de 11 mil 731 pesos a 117 mil 310 pesos), así como de uno a cinco años de prisión, de acuerdo con el artículo 419.

Las sanciones pueden aumentar a la mitad cuando se causen lesiones o marcas de por vida a un animal sin causa justificada, o cuando se le prolongue el dolor o la agonía de la víctima y si además el agresor graba en video o toma fotos para divulgar el maltrato.

En caso de que el animal muera o sea un caso grave de maltrato, la multa es de 500 a mil 500 UMAs y el tiempo en prisión puede alcanzar de tres a ocho años.

