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Captan maltrato animal de una perrita en carretera de Oaxaca; estas son las sanciones

Indignación en Oaxaca por video de perrita colgada a una camioneta en la carretera 190. Conoce las multas y los años de cárcel que prevé la ley estatal.

Camioneta que arrolló a perrita en Oaxaca.
¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal en Oaxaca?|Unsplash / X @Betillocruz.

Escrito por: César Contreras

En Oaxaca, un caso de maltrato animal generó indignación, cuando una camioneta que circulaba en la carretera federal 190 llevaba a una perrita colgada de una llanta trasera.

Video viral expone maltrato animal en carretera de Oaxaca

El acto quedó grabado por un teléfono celular y fue compartido en redes sociales. El maltrato sucedió en el tramo Mitla-Tlacolula de la vía federal mencionada.

Las autoridades de la localidad ya trabajan en encontrar al animal e identificar y detener al conductor de la camioneta con placas RU9529B. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas ni del estado de salud de la perrita afectada.

¿Qué sanciones y multas contempla el Código Penal de Oaxaca?

El Código Penal del Estado de Oaxaca contempla multas y hasta cárcel a quien cometa maltrato animal.

La sanción puede ser una multa de 100 a mil UMAS (de 11 mil 731 pesos a 117 mil 310 pesos), así como de uno a cinco años de prisión, de acuerdo con el artículo 419.

Las sanciones pueden aumentar a la mitad cuando se causen lesiones o marcas de por vida a un animal sin causa justificada, o cuando se le prolongue el dolor o la agonía de la víctima y si además el agresor graba en video o toma fotos para divulgar el maltrato.

En caso de que el animal muera o sea un caso grave de maltrato, la multa es de 500 a mil 500 UMAs y el tiempo en prisión puede alcanzar de tres a ocho años.

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