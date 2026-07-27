Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 27 de julio?
¿Vas a salir a la autopista este inicio de semana? Toma previsiones y revisa con nosotros los bloqueos y cierres en las carreteras de México hoy 27 de julio.
Antes de iniciar tu viaje este lunes 27 de julio de 2026, consulta el reporte EN VIVO sobre el estado de las principales carreteras y autopistas de México.
En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones, obras y otras afectaciones viales, para que tomes precauciones, planees tu ruta y evites contratiempos durante tu trayecto.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 27 de julio?
Reabren Autopista Cuernavaca-Acapulco
Tras atención a accidente en el kilómetro 219 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, reabren la circulación en el sentido hacia el destino guerrerense.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) July 27, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Cierre en la Autopista Cuernavaca-Acapulco
En el kilómetro 219 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, está cerrada la circulación en dirección al puerto guerrerense por un accidente. Tome precauciones.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) July 27, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Acapulco. Cierre a la circulación por atención de accidente (servicios periciales). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.