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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 27 de julio?

¿Vas a salir a la autopista este inicio de semana? Toma previsiones y revisa con nosotros los bloqueos y cierres en las carreteras de México hoy 27 de julio.

Carreteras en México.
¿Cómo van las carreteras hoy?|X @GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras

Antes de iniciar tu viaje este lunes 27 de julio de 2026, consulta el reporte EN VIVO sobre el estado de las principales carreteras y autopistas de México.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones, obras y otras afectaciones viales, para que tomes precauciones, planees tu ruta y evites contratiempos durante tu trayecto.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 27 de julio?

Reabren Autopista Cuernavaca-Acapulco

Tras atención a accidente en el kilómetro 219 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, reabren la circulación en el sentido hacia el destino guerrerense.

Cierre en la Autopista Cuernavaca-Acapulco

En el kilómetro 219 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, está cerrada la circulación en dirección al puerto guerrerense por un accidente. Tome precauciones.

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