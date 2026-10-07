“Animal”: Captan a presunta trabajadora del Hospital General de Reynosa insultando a paciente

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación en Reynosa, Tamaulipas, luego de que en este se pudiera observar una discusión entre una mujer, señalada como presunta trabajadora del Hospital General “José María Cantú Garza”, y una paciente que se encontraba en silla de ruedas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el video es reciente ni la fecha en que ocurrieron los hechos; sin embargo, las imágenes han generado polémica en la institución adscrita al IMSS-Bienestar.

VIDEO: Personal del IMSS-Bienestar Reynosa habría agredido a mujer en silla de ruedas

En el video, que durante el fin de semana comenzó a viralizarse, se observa a una mujer con chaleco negro aparentemente discutir con una paciente que permanece en silla de ruedas.

De acuerdo con reportes locales, todo habría comenzado después de que pidió permiso para poder pasar. Pero esa versión no ha sido confirmada, por lo que se desconoce qué desencadenó la actitud del personal.

En el material se puede escuchar como la trabajadora comienza a reclamarle a la señora con frases como “¿Me tienes que faltar al respeto? Porque yo también te lo puedo faltar a ti”.

Pero la peor parte ocurre segundos después, cuando se le escucha decir “¡Pinche animal!”, seguida de otra grosería. Después, la empleada se retira de la sala, mientras un guardia del hospital del IMSS-Bienestar señala que no se puede grabar.

¿Qué se sabe del video grabado en el Hospital General de Reynosa?

Aunque el video comenzó a difundirse apenas en redes sociales, esto no significa que los hechos sean recientes. Hasta ahora no se cuenta con información oficial que permita saber si la mujer recibió sanciones o lo que detonó la confrontación.

Hasta el momento, el IMSS-Bienestar Reynosa no ha fijado una postura sobre lo sucedido, aunque usuarios piden que se tomen acciones para evitar que personal médico siga tratando de esa forma a los pacientes, en especial a los adultos mayores.

Personal se manifiesta por desabasto en Hospital General de Reynosa

Apenas un mes antes, personal de salud adscrito al sistema IMSS-Bienestar se manifestó frente al Hospital General de Reynosa tras señalar desabasto de medicamentos y condiciones laborales precarias.

Los trabajadores señalaron que estas situaciones afectaban tanto a médicos, enfermeros y demás personal de otras unidades de salud de la región.

En aquella ocasión, la protesta se extendió a vialidades cercanas al hospital y señalaron problemas relacionados no solo con el sueldo, sino con las condiciones en las que desempeñan sus labores.