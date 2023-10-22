VIDEO: Trabajador de cervecería se orina sobre los ingredientes de cerveza en China

Una cervecería china abrió una investigación contra uno de sus trabajadores por orinar sobre un contenedor donde había varios ingredientes necesarios para la elaboración de su cerveza.

En redes sociales se difundió el video del momento en que el sujeto se paró dentro de un contenedor y comenzó a orinarse. Las imágenes se volvieron virales rápidamente y recorrieron todo el mundo a través de Twitter.

La compañía Tsingtao, una de las más importantes cerveceras en China, es la que está involucrado en el problema, y quien exigió que se investigara y castigara al sujeto que realizó el acto.

"Nuestra empresa otorga gran importancia al video que emergió de la Cervecería Tsingtao No. 3 el 19 de octubre", informó la compañía en un comunicado.

Añadieron que denunciaron ante las autoridades y la malta que fue dañada por el trabajador para evitar que llegue a sus clientes.

"Actualmente, la malta en cuestión fue completamente sellada. La compañía continúa fortaleciendo sus procedimientos administrativos para asegurar la calidad de sus productos".

Video de trabajador orinando causa molestia en redes sociales

Cuando el video se volvió viral en las redes sociales, los internautas condenaron el acto del sujeto y recomendaron a la empresa cervecera llevar al trabajador a los tribunales para que pague legalmente por lo que hizo.

A video clip showed someone urinating in the warehouse containing raw material for Tsingtao Beer went viral on Chinese social media. Regulators of Pingdu County, Qingdao, have started an investigation.

A bearish news for Tsingtao Beer(SH600600).#China #Tsingtao pic.twitter.com/sani5QL2Vx — CN Wire (@Sino_Market) October 20, 2023

La cerveza Tsingtao es una de las más reconocidas en el país, y que se encuentra en la mayoría de los bares, antros y lugares de diversión en China.