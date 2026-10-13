Así se comportaba Tigre antes de ataque mortal en zoológico y experto revela escalofriante teoría sobre la agresión

Un hombre de aproximadamente 20 años murió en un ataque tras ingresar al recinto de un tigre siberiano Altai en el Yorkshire Wildlife Park, un zoológico ubicado cerca de Doncaster , al norte de Inglaterra; el visitante habría saltado una barrera para acercarse al área del felino, que lo atacó mortalmente el 10 de octubre de 2026.

Reece Oliver, cuidador del parque y especialista en animales salvajes, habló sobre la posible reacción del tigre Altai durante el ataque mortal en el Yorkshire Wildlife Park. Pero ¿qué habría pasado por la mente del felino cuando el hombre entró en su recinto: lo confundió con una presa, interpretó su presencia como un juego o reaccionó ante algo que percibió como una amenaza?

Así ingresó el visitante al recinto de Altai

Según los testimonios sobre el incidente, el hombre se encontraba de visita en el zoológico cuando pidió a una pareja que le tomara fotografías con el tigre al fondo. Después, habría decidido cruzar la barrera de seguridad para entrar al espacio donde se encontraba el felino.

Una persona que estaba cerca intentó detenerlo físicamente para evitar que ingresara al recinto, pero no logró impedirlo. El visitante consiguió entrar y terminó siendo atacado por el animal.

La Policía de South Yorkshire recibió el reporte a las 13:35 horas del 10 de octubre, luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre dentro del área de los tigres. Los equipos de emergencia acudieron para atenderlo; sin embargo, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

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#ReinoUnido | ¿Cómo terminó dentro de la jaula del tigre? Un hombre de aproximadamente 22 años habría saltado desde una pasarela hasta el recinto de los tigres en un zoológico de Inglaterra. Ahí fue atacado por Altai, un tigre siberiano, y perdió la vida El felino salió ileso y no será sacrificado. El zoológico cerró mientras las autoridades investigan lo ocurrido. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

¿Por qué el tigre Altai atacó al hombre?

La explicación planteada por Reece Oliver parte de las condiciones en las que vive el felino; el cuidador señaló que, habitualmente, los objetos que ingresan a su recinto son juguetes destinados a estimular su actividad o alimento como parte de su cuidado.

A partir de esa rutina, Oliver consideró que el tigre pudo haber interpretado el encuentro como una interacción de juego; no obstante, se trata de una hipótesis del especialista y no de una conclusión definitiva sobre el comportamiento del animal durante el ataque.

El cuidador también recordó que los grandes felinos conservan sus instintos naturales, incluso cuando están bajo el cuidado de profesionales; su tamaño, fuerza y comportamiento hacen que cualquier ingreso no autorizado a su hábitat implique un riesgo considerable para las personas.

El tigre Altai fue grabado una hora antes del ataque

Horas antes de la tragedia, una grabación realizada a las 12:30 del 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park mostró a Altai con un comportamiento aparentemente tranquilo dentro de su recinto, aproximadamente una hora antes del ataque mortal.

En las imágenes, el tigre se observa mientras permanece en su espacio, sin mostrar señales evidentes de alteración.