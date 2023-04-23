VIDEO: En Estados Unidos captaron el sonido de un meteorito al caer en la Tierra

Los residentes de Indiana, Estados Unidos se llevaron una gran sorpresa cuando vieron un meteorito atravesar el cielo nocturno de la Tierra, algunos incluso pensaron que se trataba de una explosión debido al sonido y las luces.

En las redes sociales compartieron algunos videos del momento en el que cayó el meteorito en la Tierra, en las imágenes se aprecia cómo una bola de luz cae desde el cielo, pero lo que más llamó la atención fue el sonido como de una explosión.

Las autoridades del condado de Hamilton confirmaron que el centro de detección de rayos captaron señales de un meteorito al norte y centro del condado.

WATCH | This video captured in Center Grove at 8:47 pm by viewer Bryan Bunton shows a possible fireball in the sky on Friday night. 💫



According to the American Meteor Society, “A fireball is another term for a very bright meteor, generally brighter than magnitude -4." pic.twitter.com/x29HFTGslb — WRTV Indianapolis (@wrtv) April 22, 2023

El Manejo de Emergencias del Condado de Hamilton agradeció al Servicio Meteorológico Nacional y a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) por “descubrir rápidamente qué sucedió”.

¿Qué fue el sonido que se escuchó con la caída del meteorito?

En los videos compartidos en redes sociales se escuchó un fuerte sonido mientras una luz brillante cruzaba el cielo nocturno de Indiana, por lo que muchas personas preguntaron en redes sociales sobre qué era ese sonido. Funcionarios de Administración de energía dijeron que muy probablemente fue un estampido sónico del meteorito.

El “estampido sónico” también conocido como “Explosión sónica”, es el sonido producido por un objeto al sobrepasar la velocidad del sonido.

Además de la caída de un meteorito, el sonido sónico también se puede escuchar en los disparos de armas de fuego, que utilizan municiones que sobrepasan la velocidad del sonido.

Otro ejemplo de sonido sónico, es cuando tomas una toalla o un pedazo de tela de las esquinas y la sacudes con fuerza sale un sonido como una pequeña explosión.