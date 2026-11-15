VIDEO: Captan incendio y enorme columna de humo cerca del histórico estadio de Nueva York; esto se sabe

Un fuerte incendio registrado en las inmediaciones del MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, provocó una intensa movilización de bomberos y policías la tarde del domingo 15 de noviembre de 2026, horas después del encuentro entre Bills y New York Jets de la NFL.

Las llamas consumieron una carpa instalada en el exterior del recinto y levantaron una columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la zona.

La emergencia fue reportada alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, cerca de la estación de tren y del estacionamiento identificado como Lote A, junto a uno de los accesos del estadio.

Se registró fuerte incendio, que ya fue controlado cerca del MetLife Stadium



Fue cerca de la estación de tren adyacente al estadio



Este domingo habían jugado en el recinto los Buffalo Bills y los New York Jets. pic.twitter.com/D261RQQfEQ — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 16, 2026

Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron fuego visible en la estructura; en ese momento, la carpa estaba desocupada y no se reportaron personas lesionadas.

🇺🇸 A fire broke out at the train station next to MetLife Stadium and the smoke blew right inside the empty stadium.



Yep, that’s the same stadium that hosted the World Cup final this summer.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/mP401LkXEH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2026

¿Dónde comenzó el incendio cerca del MetLife Stadium?

El fuego se originó en una carpa colocada en el exterior del inmueble deportivo, en las inmediaciones de la puerta AMEX y del área utilizada para actividades posteriores al partido.

La presencia de humo denso llamó la atención de quienes se encontraban cerca del estadio.

También, a través de redes sociales circularon imágenes en las que se observan las llamas elevándose junto a las instalaciones, mientras los equipos de emergencia se dirigían al punto para controlar la situación.

Fuerte incendio en el estadio de los Giants después del juego entre Jets y Bills de hoy #NFL pic.twitter.com/GE5Z1v87rX — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) November 16, 2026

Bomberos de Nueva Jersey controlaron las llamas

Al lugar acudieron equipos de emergencia de la Autoridad Deportiva y de Exposiciones de Nueva Jersey (NJSEA), además de bomberos de Moonachie y Carlstadt. Las corporaciones trabajaron para extinguir el fuego y evitar que alcanzara otras estructuras.

La Policía Estatal de Nueva Jersey informó que la carpa se encontraba vacía cuando comenzó el incendio. Tampoco se registraron daños en construcciones cercanas ni personas heridas en el sitio.

¿Qué provocó el incendio después del partido de la NFL?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó el fuego. La causa permanece bajo investigación y no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

Aunque el incendio generó una importante movilización en las inmediaciones del MetLife Stadium, los reportes oficiales disponibles confirmaron que no hubo lesionados y que las llamas fueron controladas.