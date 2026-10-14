Hassan venció al cáncer, sobrevivió al COVID-19 y a un incendio; pero un accidente en un parque de diversiones le quitó la vida

Hassan Jihad Ibn Kariem, un educador de 42 años de Atlanta, Georgia, murió el lunes 12 de octubre tras caer de una montaña rusa de aproximadamente 60 metros de altura en un parque de diversiones. Su historia ha conmocionado a sus seres queridos, pues antes de este accidente había enfrentado el cáncer, superado el COVID-19 y sobrevivido a un incendio automovilístico junto a su hija, ocurrido apenas unas semanas antes.

El hombre perdió la vida después de salir expulsado del carrito de la atracción mientras estaba en movimiento; la Policía del condado de Cobb investiga lo sucedido.

Hassan sobrevivió al cáncer, al COVID-19 y a un incendio

La vida de Hassan estuvo marcada por episodios que pusieron a prueba su salud y su seguridad; en 2018 volvió a enfrentarse a una nueva recaída del cáncer, una enfermedad que logró superar. También atravesó una dura batalla contra el COVID-19.

A estos antecedentes se sumó un accidente reciente: semanas antes de morir, él y su hija sobrevivieron a un incendio de automóvil; sin embargo, el lunes 12 de octubre, el educador perdió la vida durante una visita al parque de diversiones donde ocurrió el accidente.

La sucesión de estos acontecimientos ha dado un significado especial a su historia para quienes lo conocieron: Hassan había salido adelante de varias situaciones graves, pero murió de manera inesperada durante una actividad recreativa.

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🇺🇸 La persona que falleció tras caer de una montaña rusa en Six Flags supuestamente capturada en foto de recuerdo. https://t.co/mMmxh6abTg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 13, 2026

¿Quién era Hassan Jihad Ibn Kariem?

Además de ser padre, Hassan trabajaba en Wesley International Academy, una escuela de Atlanta, donde se desempeñaba como maestro de tecnología y entrenador de robótica. Su labor estaba vinculada a la formación de estudiantes y al desarrollo de sus habilidades tecnológicas.

La noticia de su muerte provocó muestras de condolencia dentro de la comunidad escolar; para su familia y sus amigos, la pérdida también llegó acompañada de preguntas sobre las circunstancias del accidente.

Familia de Hassan pide respuestas tras su muerte

Elicia Day, amiga de la familia, expresó a medios locales que sus seres queridos están devastados por la manera en que ocurrió la muerte y quieren que se esclarezcan las circunstancias del accidente.

De acuerdo con la investigación preliminar, durante la caída Hassan golpeó partes de la estructura de la montaña rusa y lesionó a otros cuatro pasajeros antes de caer sobre el techo de otra atracción; los equipos de emergencia lo encontraron inconsciente y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, la historia de Hassan permanece marcada por el contraste entre las adversidades que logró superar y el accidente que terminó con su vida.