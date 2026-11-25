Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Miami fueron interrumpidas luego de que un avión de carga se saliera de la pista durante su aterrizaje.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender las salidas mientras se atendía el incidente y se realizaban las labores correspondientes para liberar la zona.

¿Cómo fue el incidente?

Los primeros reportes señalan que la aeronave involucrada sería un McDonnell Douglas MD-11 perteneciente a la empresa FedEx.

La restricción comenzó a las 20:16 horas y en un principio estaba programada para concluir a las 21:45 horas.

Mientras se atendía la emergencia, también se interrumpió el tránsito de aeronaves que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto.

🚨 #ALERTA | Avión de FedEx se despistó en el Aeropuerto Internacional de Miami. El tránsito está detenido. pic.twitter.com/X7fuAPVOCE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 26, 2026

“Los vuelos se reanudarán en breve en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que el vuelo 910 de FedEx se saliera de la pista tras aterrizar. El avión, un McDonnell Douglas MD-11, había despegado del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith en Memphis”, indicó la FAA a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

¿Hay heridos por el incidente?

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que no hubo personas heridas ni fue necesario realizar traslados médicos después de que el avión de carga abandonara la pista.

La suspensión en tierra tuvo repercusiones en vuelos que se dirigían hacia Miami desde diferentes centros regionales de control aéreo.

Entre los afectados se encontraban operaciones procedentes de Miami, Jacksonville y Atlanta, además de las coordinadas desde Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

Flights will be resuming shortly at Miami International Airport after FedEx Flight 910 ran off the runway after landing. The McDonnell Douglas MD-11 departed from Frederick W. Smith International Airport in Memphis. There are no reports of injuries. The FAA will investigate the… https://t.co/9COgrXdMdB — The FAA ✈️ (@FAANews) November 26, 2026

Ante las posibles modificaciones en los itinerarios, la FAA pidió a los pasajeros que tenían previsto volar hacia o desde el aeropuerto mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas.

En tanto, las autoridades aeroportuarias y federales comenzaron a reunir información para determinar las circunstancias del incidente y coordinar el retiro de la aeronave.