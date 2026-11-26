Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, denunciaron un presunto caso de maltrato animal al interior de un inmueble que aparentemente ofrece servicios como refugio para perros, identificado en redes sociales como “Albergue Luisa”.

Y es que, a través de plataformas digitales comenzaron a circular videos en los que se observa a una persona golpeando a varios caninos mientras estos reaccionan a las agresiones.

Las grabaciones generaron indignación entre usuarios de redes sociales, debido a las condiciones en las que aparentemente se encuentran algunos de los animales.

Así captaron el presunto maltrato a perros en Azcapotzalco

En uno de los videos difundidos se observa a una persona en la azotea del inmueble mientras golpea a los perros que se encuentran en el lugar. Ante las agresiones, los animales reaccionan y se mueven para intentar evitar los golpes.

En otras imágenes también se aprecia a varios caninos que, de acuerdo con quienes compartieron el material, presentarían condiciones físicas preocupantes, pues algunos lucen extremadamente delgados.

Las imágenes provocaron reacciones de usuarios que exigieron investigar lo que sucede dentro del inmueble y garantizar la protección de los animales.

Vecinos de @AzcapotzalcoMx denuncian maltrato animal dentro de un inmueble que operaría como el “Albergue Luisa”.



En redes sociales afirman que, pese a múltiples denuncias, continúan las agresiones contra los perros y exigen la intervención de las autoridades. pic.twitter.com/YTQxOamcxX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Vecinos denuncian que los golpes a los perritos continúan

De acuerdo con los señalamientos difundidos en redes sociales, los habitantes de la zona aseguran que no se trataría de un hecho aislado, pues presuntamente ya se han presentado varias denuncias para alertar sobre las condiciones en las que viven los perros.

Sin embargo, los vecinos sostienen que las agresiones continuarían, por lo que piden la intervención de las autoridades para revisar el inmueble señalado como “Albergue Luisa” y verificar la situación de los animales.

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con una confirmación oficial sobre las condiciones del establecimiento ni sobre las responsabilidades de la persona que aparece en las grabaciones.

Por ello, los habitantes solicitan que el caso sea investigado y que, de comprobarse alguna conducta de maltrato animal.