La asociación civil TAC, Una Protección al Entorno, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por el delito de presunta crueldad animal, tras la muerte de Meco, la mascota comunitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), campus Tecamachalco.

¿Qué pasó con Meco en la Facultad de Veterinaria de la BUAP?

Estudiantes afirmaron que el perrito fue sometido a eutanasia y colocado en el interior de un costal, para después ser arrojado a una fosa en la Posta Zootécnica del mismo campus.

Además, la asociación civil pidió la colaboración de María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP, así como de otras autoridades de la universidad para que faciliten las diligencias ministeriales, preserven los indicios y realicen una revisión interna.

Exigen a la BUAP revisar protocolos de enseñanza y manejo animal

En un comunicado, TAC manifestó que espera que esta revisión sirva para actualizar los protocolos de manejo animal y prácticas de enseñanza. Además, recordó que la reforma constitucional en materia de protección animal prohíbe el maltrato y aboga por incluir la protección animal en planes y programas de estudio.

“La reciente aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, y la preparación para su entrada en vigor, refuerzan la importancia de acompañar esta evolución desde las universidades. La sensibilidad de las nuevas generaciones debe encontrar respaldo en la formación científica, la práctica docente y las decisiones institucionales”, destacó la asociación civil.