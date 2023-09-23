VIDEO: ¡Horror en Florida! Capturan y sacrifican a caimán que mató a un hombre

Autoridades del estado de Florida informaron a los habitantes sobre la captura de un caimán de cuatro metros, después de que distintos reportes aseguraran que el animal había matado a un hombre cerca del canal de Lago en el condado de Pinellas.

Al alguacil del condado de Pinellas, Florida, compartió que varios agentes se desplazaron al lugar de los hechos, donde se encontraron el cuerpo de una persona sin vida; hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) informó que este incidente involucraba al caimán; aclararon que seguían en la fase de recopilación de información.

Capturan a caimán que mató a una persona en calles de Florida

Imágenes muestran que el caimán fue capturado en las calles de Florida, por lo que en tomas aéreas se puede ver como las autoridades rodean al caimán con un arcén, mientras que al lado puede verse el cuerpo de una persona cubierto con una lona amarilla.

“Nunca hubiera imaginado que un caimán estaría en esta área (…) Por su puesto, sé que hay un lago al otro lado de la calle y un lago en Taylor Park, pero no en este vecindario (…) No, nunca hubiera pensado eso”, explicó una persona que se encontraba cerca del lugar de los hechos.

#VIDEO 🚨 Caimán de 4 metros mata a una persona en Florida, autoridades investigan el caso ⚠👇 pic.twitter.com/nR7KCnPfUZ — Grupo Marmor Multimedios (@Grupo_Marmor) September 23, 2023

¿Qué pasó con el caimán capturado en Florida?

Autoridades del condado de Pinellas, ubicado en Florida, confirmaron que después de que capturar al caimán y hacer las investigaciones necesarias, se tomó la decisión de sacrificar al animal de al manos cuatro metros de largo.

De acuerdo con las autoridades de Florida, la decisión de sacrificar al caimán se tomó después de que lograran identificar que tenía partes humanas en su interior, por lo que se iniciaron los trabajos para recuperar los restos de la persona.