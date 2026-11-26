Un bache en Santa Catarina estuvo a segundos de convertir una compra navideña en tragedia, durante la noche del miércoles 25 de noviembre en Nuevo León. José Martínez González, de 39 años, caminaba rumbo a su casa tras comprar un árbol de Navidad, pero un tropiezo arruinó su regreso justo en el cruce de las calles México y Lomas de la Fama, en la colonia La Fama III.

Así grabaron la caída con el pino y el atropello

Cámaras de seguridad del sector captaron la escena completa. Las imágenes muestran a José mientras cruza la calle cargando el pino navideño. Presuntamente, el hombre no alcanzó a ver un bache en la carpeta asfáltica, tropezó y terminó tendido sobre el pavimento.

Solo pasaron unos segundos cuando un taxi que circulaba por la misma vialidad le pasó por encima y lo dejó atrapado debajo del vehículo. El chofer, Jesús Hernández, frenó en cuanto se dio cuenta de lo ocurrido y bajó del automóvil.

🎄 Un hombre que regresaba a casa con su árbol de Navidad cayó al pavimento tras tropezar con un bache y segundos después fue atropellado por un taxi en Santa Catarina. https://t.co/H8b0TDGrDg pic.twitter.com/jG8iG7Y0Ry — INFO7MTY (@info7mty) November 26, 2026

El rescate debajo del taxi y su estado de salud

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina, del grupo Jaguares, junto con personal de Bomberos de Nuevo León acudieron al cruce y coordinaron las maniobras para liberar al afectado. Los rescatistas sacaron a José de debajo del coche y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Aunque el percance pudo tener consecuencias fatales, José libró lo peor y únicamente sufrió un traumatismo en el hombro derecho, sin otras lesiones de consideración. Después de valorar su estado, paramédicos lo trasladaron a un hospital de la zona.

¿Qué pasará con el taxista?

Las autoridades pusieron al chofer a disposición del Ministerio Público. Esa instancia se encargará de investigar cómo sucedieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades por este accidente en Santa Catarina, Nuevo León.