Un bache en Santa Catarina estuvo a segundos de convertir una compra navideña en tragedia, durante la noche del miércoles 25 de noviembre en Nuevo León. José Martínez González, de 39 años, caminaba rumbo a su casa tras comprar un árbol de Navidad, pero un tropiezo arruinó su regreso justo en el cruce de las calles México y Lomas de la Fama, en la colonia La Fama III.
Así grabaron la caída con el pino y el atropello
Cámaras de seguridad del sector captaron la escena completa. Las imágenes muestran a José mientras cruza la calle cargando el pino navideño. Presuntamente, el hombre no alcanzó a ver un bache en la carpeta asfáltica, tropezó y terminó tendido sobre el pavimento.
Solo pasaron unos segundos cuando un taxi que circulaba por la misma vialidad le pasó por encima y lo dejó atrapado debajo del vehículo. El chofer, Jesús Hernández, frenó en cuanto se dio cuenta de lo ocurrido y bajó del automóvil.
El rescate debajo del taxi y su estado de salud
Elementos de Protección Civil de Santa Catarina, del grupo Jaguares, junto con personal de Bomberos de Nuevo León acudieron al cruce y coordinaron las maniobras para liberar al afectado. Los rescatistas sacaron a José de debajo del coche y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Aunque el percance pudo tener consecuencias fatales, José libró lo peor y únicamente sufrió un traumatismo en el hombro derecho, sin otras lesiones de consideración. Después de valorar su estado, paramédicos lo trasladaron a un hospital de la zona.
¿Qué pasará con el taxista?
Las autoridades pusieron al chofer a disposición del Ministerio Público. Esa instancia se encargará de investigar cómo sucedieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades por este accidente en Santa Catarina, Nuevo León.