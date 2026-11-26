La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, activó dos fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber para localizar de manera urgente a los hermanos Mar Emilia Cardoza Ortiz y Miguel Enrique Cardoza Ortiz, ambos de apenas un año de edad. De acuerdo con los datos oficiales difundidos este 25 de noviembre de 2026, los menores fueron sustraídos sin consentimiento por su propio padre, identificado como Miguel Ángel Cardoza García, en la colonia Sierra Alta, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se remontan al pasado 10 de agosto de 2026, cuando la madre de los pequeños huyó del domicilio conyugal debido a un evento de violencia ejercida por el padre. Al regresar posteriormente a la vivienda, la mujer ya no encontró a sus hijos ni al progenitor. Las autoridades consideran que la integridad física de ambos bebés corre un peligro inminente debido a su corta edad, el tiempo transcurrido y los antecedentes de violencia familiar y de género registrados contra el presunto sustractor.

Características de la pequeña Mar Emilia Cardoza Ortiz

Mar Emilia Cardoza Ortiz, de un año de edad, mide 70 centímetros, es de complexión robusta, tez blanca, cabello lacio de color castaño oscuro, ojos café oscuro, así como nariz y boca pequeñas. Para facilitar su identificación, la ficha destaca como señas particulares un lunar rojo en la nuca y un lunar café en el tobillo izquierdo, aunque no se especifica la vestimenta que portaba al momento de los hechos.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar a la niña MAR EMILIA CARDOZA ORTIZ



NOTA:

Las Alertas Amber cuentan con vigencia de 72 horas a partir de su activación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de… pic.twitter.com/clova6MKR8 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) November 26, 2026

Características del pequeño Miguel Enrique Cardoza Ortiz

Por su parte, su hermano Miguel Enrique Cardoza Ortiz, también de un año de edad, mide 75 centímetros, es de complexión robusta, tez blanca, cabello lacio de color castaño claro, ojos marrones, nariz pequeña y boca pequeña. Entre sus rasgos distintivos más importantes se encuentra un lunar muy claro en la frente y otro lunar al costado del ombligo, sin que el reporte detalle la ropa que llevaba puesta.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar al niño MIGUEL ENRIQUE CARDOZA ORTIZ



NOTA:

Las Alertas Amber cuentan con vigencia de 72 horas a partir de su activación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de… pic.twitter.com/UCuNruqad8 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) November 26, 2026

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Mar Emilia Cardoza Ortiz, Miguel Enrique Cardoza Ortiz o de su padre Miguel Ángel Cardoza García, puede comunicarse de inmediato a los teléfonos de la Agencia Estatal de Investigaciones al (81) 2020 4439 o al (81) 2020 4460, o bien escribir al correo electrónico alertaamber@fiscalianl.gob.mx.