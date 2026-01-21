VIDEO: ¡Espectáculo bajo cero en Veracruz! Cascadas en La Perla se congelan por frío extremo en el estado

¡Un regalo de la naturaleza! El frío extremo en México nos ha regalado una postal inolvidable de las montañas de La Perla, Veracruz, una imagen que se ha hecho viral en redes sociales, impactando a miles de usuarios que la ven.

Cascadas de hielo sorprenden en las montañas de La Perla, Veracruz

Hace unos días, las bajas temperaturas en Veracruz, provocaron que el agua que corre por las montañas del Potrero Nuevo, comunidad del municipio de La Perla, se congelaran por completo, formando cascadas de hielo en las paredes.

A través de redes sociales, usuarios compartieron algunos videos de las 'cascadas' congeladas, imágenes que impresionaron a millones de usuarios, recordándoles la fuerza de la naturaleza.

En las imágenes se puede ver como es que algunos chorros de agua quedan colgando de las montañas, mientras una capa blanca cubre gran parte del suelo de la zona.

❄️✨ La naturaleza nos regala esta sorprendente imagen El intenso frío congeló el agua que corre en estas montañas del Potrero Nuevo, comunidad del municipio de La Perla, #Veracruz , formándose impresionantes cascadas de hielo en las paredes. Esta imagen nos regaló una… pic.twitter.com/y0OdTW4aQr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

¿En dónde están las casacas congeladas en México?

Las cascadas congeladas de Veracruz se encuentran en Las Altas Montañas en Veracruz, de la comunidad Potrero Nuevo, en el municipio de La Perla.

El lugar se encuentra cerca de las ciudades de Córdoba y Orizaba, donde se encuentra el Pico de Orizaba, y son localidades dentro o cercanas a esta zona montañosa central del estado de Veracruz.

¿Por qué se congeló el agua de las montañas de La Perla?

El agua de los ríos puede convertirse en hielo debido al frío intenso. A diferencia de un lago, el agua de las cascadas están en movimiento, por lo que para que se congele, no basta con el aire frío, se requiere que la temperatura baje de los 0°C de forma sostenida.

Al ser una zona en la que no da mucho el sol, permitió que el agua se congelara durante el invierno, formando enormes muros de hielo natural.